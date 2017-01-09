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İş Adamı Akcan Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İş Adamı Adnan Akcan yayımlamış olduğu masajında, "Demokrasinin en temel unsurlarından biri olan basın, sağlıklı kamuoyu oluşmasına, halkın gerçekleri öğrenmesine ve bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesine çok önemli katkılar sunmaktadır. Basın mensuplarımız, haberlerin doğru ve tarafsız, farklı görüş ve düşüncelerin ise nesnel bir şekilde ortaya konularak halkımızın bilgilendirilip bilinçlendirilmesi gibi son derece önemli bir görevi ifa etmektedirler. Basın çalışanlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuz koşullara rağmen görevlerini tarafsız, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde büyük fedakarlıkla yerine getirerek vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olmaktadırlar. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayarak halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan değerli basın mensuplarımız aynı zamanda demokrasimizin güçlenmesine de çok önemli katkı sağlamaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına en kalbi duygularımla sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi.

(KA-BRN-Y)



09.01.2017 16:34:09 TSI

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