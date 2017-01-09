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Vali Tapsız'dan yaralı askere ziyaret



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KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El-Bab bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Uğur Yılmaz'ı tedavi gördüğü Karaman Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Türk ordusunun El-Bab Bölgesinde DEAŞ militanlarına yönelik sürdürdüğü operasyonda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesinden kendisinin talimatlarıyla gönderilen ambulans ile Karaman Devlet Hastanesine getirilen ve tedavisine burada devam edilen Piyade Uzman Çavuş Uğur Yılmaz'ı ziyaret etti. Vali Tapsız, bire bir ilgilendiği Uğur Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Tapsız'ın ziyaret etmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Uğur Yılmaz, Türk askerinin bölgede tarihi bir görev üstlendiğini belirterek, bu görevini başarıyla tamamlayacağını söyledi.

Daha önce o bölgede görev yaptığı için bölgenin şartlarını çok iyi bildiğini ifade eden Vali Tapsız, Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Tapsız, ülkemizin birliği ve dirliği için mücadele verirken şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet geride kalanlarına sabırlar dilerken yaralanan askerlerimize ise Allah'tan acil şifalar diledi.

(MD-AH-Y)



09.01.2017 16:46:51 TSI

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