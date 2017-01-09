Kaymakam Büyüknalçacı, Karacasulu muhtarlarla tanıştı
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AYDIN (İHA) - İçişleri Bakanlığı'nın emri ile Aydın'ın Karacasu Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, muhtarlarla tanışma toplantısı yaptı.
Toplantıya 38 mahalle muhtarı katıldı. Toplantıya katılan muhtarlar Kaymakam Büyüknalçacı'ya kendilerini tanıtırken, muhtarı oldukları mahalleleri hakkında bilgi verdiler.
Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı'da, mahallelerinde olan veya oluşabilecek sorunların kendilerine bildirilmesini isterken, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür etti.
(OD-MB-Y)
09.01.2017 16:50:47 TSI
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