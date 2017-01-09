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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da karla mücadele

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:47
Samsun'da karla mücadele

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Samsun'da dünden itibaren etkili olan kar yağışına karşı yapılan çalışmalar ve alınan önlemler hakkında Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Samsun ilimiz genelinde yürütülen karla mücadele çalışmalarımız kapsamında meteorolojinin uyarılarını göz önünde bulundurularak kar yağışı öncesi tüm ilçelerimiz ve hemen hemen tüm köylerimiz için durum değerlendirmesi yapılarak alınacak tedbirler gözden geçirilmiş olup yapılacak işler belirlenmiştir. 17 ilçemizin tamamında refüj mahalleleri oluşturulmuştur. Bütün bölgelerimizde karla mücadele araçları konuşlandırılmıştır. İlçelerin en yüksek tepesine, en yüksek geçiş noktasına akaryakıt tanklarımızı yerleştirilmiş olup, makine parkımızı orada konuşlandırılmaktadır. Buralardaki çalışmalarımız emanet iş gücü sayesinde edindiğimiz makinelerin dışında müteahhitlerimizin makinelerini de kullanılmıştır. Karla mücadele çalışmalarında kullanılan toplam iş makinesi sayısı toplam 146. Yaklaşık 5 bin kilometrelik yol ağında ekiplerimiz 24 saat aralıksız karla mücadele çalışması yürütmektedir. Bu kapsamda; Terme: Germe-Gölyazı- Aydede grup yolu, Akçay-Dumantepe-Kuşcu grup yolu. Çardak-Akbucak-Köybucağı grup yolu, Dereyolu- Akçaykaracalı-Akçagün-Oğuzlu-Mecitli grup yolu, Elmaköy-Yenicami-Kuşculu grup yolları kapalı olup yol açma çalışmaları devam etmektedir. Çarşamba: Aşağımusalla-Konukluk-Eğridere-Yeşildere-Kestanepınar grup yolu kapalı olup yol açma çalışmaları devam etmektedir. Salıpazarı: kapalı grup yolu bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir. Ayvacık: Esenyurt-Başalan Grup yolu, Yeşilpınar grup yolu, Kabaklık grup yolu, Güzelyurt-Ardıç grup yolları kapalı olup yol açma çalışmaları devam etmektedir. 19 Mayıs: Gerekli-Fındıklı-Aydınpınar-Kösedik-Yeşilyurt grup yolu kapalı olup yol açma çalışmaları devam etmektedir. Bafra: Kapalı grup yolu bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir. Alaçam: Kapalı grup yolu bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir. Yakakent: Kapalı grup yolu bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir. Kavak: Mertköy-Şeyhresul grup yolu, Emirli-Karlı-Bükçeğiz grup yolu, Karacılar-Akbelen grup yolları kapalı olup yol açma çalışmaları devam etmektedir. Havza: Yaylaçatı- Yuvacık grup yolu, Ekinpınar- Sofular grup yolu, Çamyatağı- Karameşe grup yolları kapalı olup yol açma çalışmaları devam etmektedir. Asarcık: Kesalan grup yolu, Yarımca-Ayaklıalan Grup yolu, Gülveren-Dağcılar grup yolu, Arıcak-yayla grup yolları kapalı olup yol açma çalışmaları devam etmektedir. Ladik: Alışlı-Yuvacık grup yolu, Doğankaş-Muratlı grup yolu, Köseoğlu-Kirazpınar grup yolu, Oymapınar grup yolu, Çamlıköy grup yolları kapalı olup yol açma çalışmaları devam etmektedir. Vezirköprü: Büyükkale-Kızılcakoru grup yolu, Başalan-Duruçay Grup Yolu, Tepeören-Elaldı grup yolları kapalı olup yol açma çalışmaları devam etmektedir. Merkez İlçeler: Canik: Başalan-Hacınaipli-Yeşilpınar grup yolu Ambarpınar-Düzören-Tekkiraz grup yolları kapalı olup yol açma çalışmaları devam etmektedir. Tekkeköy: Kapalı grup yolu bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir. Atakum: Kapalı grup yolu bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir. İlkadım: Kapalı grup yolu bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir. Kar yağışının durmasının ardından buzlanma ile ilgili çalışmalar yaparak, buzlanma olan yerlere solüsyonlarla ve tuzlu agrega karışımlarıyla uygulama yapılmış olup yol güvenliğini sağlamaktayız. Yaban hayatı korumak için yol kenarlarına yiyecek bırakılmıştır. Takipli ve takipsiz hastalara ulaşım sağlanmaktadır. Arıza ekiplerinin su, haberleşme ve elektrik arızalarına ulaşımları için yollar açılmaktadır" bilgilerine yer verildi.
(KA-SLH-Y)

09.01.2017 16:51:52 TSI
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