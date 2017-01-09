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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Karabük'te FETÖ Operasyonunda 1 kişi tutuklandı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:01
Karabük'te FETÖ Operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Karabük'te FETÖ Operasyonunda 1 kişi tutuklandı

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük'te 06-08 Ocak tarihleri arasında Merkez Kapalı Spor Salonunda yapılan Anadolu Yıldızları Badminton Grup Müsabakaları ödül töreni ile sona erdi.
Erkek ve bayanlarda Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce takımlarının katıldığı 5. Grup müsabakaları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.
Törene Vali Mehmet Aktaş, Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin katıldı.
Dereceye girenlere ödüllerini veren Vali Mehmet Aktaş ve protokol üyeleri sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak başarı dileklerinde bulundular.
(YE-

09.01.2017 17:04:54 TSI
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