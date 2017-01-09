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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen'den, Başkan Demirel'e ziyaret

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:59
İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen'den, Başkan Demirel'e ziyaret
İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen'den, Başkan Demirel'e ziyaret

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Teşkilatı'na iade-i ziyarette bulundu.
Gerçekleşen ziyarette Şen'i, MHP İl Başkanı Raşit Demirel ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Karagöz karşıladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Başkan Demirel, "Vatanımızın ve milletimizin bekası için gece-gündüz demeden çalışan bu uğurda canını seve seve teslim eden kahraman polislerimiz ve askerlerimiz bizim için çok değerlidir. Allah hepsinden razı olsun. Emniyet Müdürümüz Sayın Fahrettin Şen'de ilimize atandığı günden itibaren yaptığı çalışmalarla bizlerin gönlünde taht kurmuştur. Gerçekleştirilen ziyaret nedeniyle kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
(HK-GC-

09.01.2017 18:02:37 TSI
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