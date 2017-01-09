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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Vezirköprü'de gençlerden birlik mesajı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 21:54
Vezirköprü'de gençlerden birlik mesajı
Vezirköprü'de gençlerden birlik mesajı

(Fotoğraflı)

Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde AK Parti ve CHP'li gençler örnek bir davranışa imza attılar.
Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bu günlerde her iki partinin gençlik kolları yemekte bir araya geldi. Bir düğün salonunda düzenlenen dostluk, birlik ve beraberlik yemeğine AK Parti Vezirköprü Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Altunay, CHP Vezirköprü Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Gebeş, partilerin gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, her iki partili gençler katıldı. "Gelecek Gençlerde, Gençler Vezirköprü'de" projesi kapsamında yapılan etkinlik saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı ile başladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte beraber yemek yenildi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı
Birlik ve beraberlik için bir araya gelinen yemekte bir konuşma yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Altunay, birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulan bugünlerde CHP'li gençlerle bu mesajı vermek istediklerini, ülkenin bekası için gençlere büyük görevler düştüğünü, ülke için tek yumruk olma zamanının geldiğini söyledi. Altunay, ortak değerlerin hep beraber savunulması gerektiğinine dikkat çekerek, bu birlik ve beraberliğin herkese örnek olmasını diledi.
CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Gebeş ise Atatürkçülüğe dikkat çekerek, Gençliğe Hitabe'de gençlere verilen görevleri hatırlattı. Gebeş, gençler olarak vazifelerini yerine getirerek bu görevi kendilerinden sonra gelecek olan gençlere devretmek istediklerini söyledi. Gebeş, "Dayanışma içinde olalım, birlikten kuvvet doğar" ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından her iki partili gençler aralarında sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundular.
(ACİ-SLH)

09.01.2017 21:58:22 TSI
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