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Şehit Ailesinden Başkan Köksoy'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Tekin'i makamında ağırladı.

İstanbul Esenlerde 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilere karşı duranlardan Türkmen Tekin, Topçular Kışlası'ndan çıkan tankların altında kalarak şehit olmuştu.

Şehit Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Tekin ve kardeşi Ağabey Tekin, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy'u Makamında ziyaret etti.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köksoy, ''Ülkemiz, içeride ve dışarıda zor günler geçirirken, ülkenin milli birlik ve beraberliği için binlerce sivil ve asker şehit verilirken, emperyalist ülkeler ile karanlık güçlerin emellerine hizmet ederek, ülkemize ihanet eden hain yapılar kahrolmaya, perişan olmaya mahkûmdur. Bu uğurda şehit verdiğimiz polislerimize, askerlerimize, sivil vatandaşlarımıza ve Ardahanlı hemşerimiz Türkmen Tekin'e de Cenab-ı Hakk'tan rahmet; içten ihanete uğradıklarını görür görmez halkının yanında mücadele veren Silahlı Kuvvetlerimize, milletimize başsağlığı dilerim.'' diye konuştu.

Şehit Eşi Ramazan Tekin ise eşinin şehit olduğu o anları anlattı, Tekin, Milli iradeye sahip çıkmak için 15 Temmuz gecesi sokağa indiklerini söyleyerek, ''Milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara dökülen milyonlar arasında 44 yaşındaki Türkmen Tekin de vardı. Eşimle birlikte, vatanımıza ve milletimize kast eden hainlere karşı tekbirlerle hava alanına doğru yürümeye başladık. Esenler

Dörtyol'da ilerlerken arkamızdan cuntacı askerilerin yönetiminde bir tankın geldiğini anladık. Daha kafamı arkaya çevirmeden eşim tankın altında kalmıştı" diyerek eşinin şehit olma anını anlattı.

(OY-AA-Y)



10.01.2017 09:17:23 TSI

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