10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak 2017 Salı, 09:14
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA)  Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Başkan Aksoy, "Gazetecilik görevinin ilkeli ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi, kamuoyunun haber alma hakkı ile doğrudan ilişkilidir. Bu büyük sorumluluğu hakkı ile yerine getirmek hususunda özveri ile görev yapan muhabir ve gazetecilerimize müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Memleket meselelerini kendi meseleleriymiş gibi gören ve bu konuda olumlu çalışma sarf eden gazeteciler, toplumun aynası ve görünmeyen kahramanlarıdır. Gazetecilik mesleği, toplumsal bilinci arttırmak, güçlendirmek ve kamu yararına her zaman ön planda tutmak açısından önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve olayların anlık olarak servis edilmesi adına önemli bir görev üstlenmektedirler. Gazetecilik mesleğini ifa eden arkadaşlarımızın haklarının korunması ve çalışma şartlarının günün ihtiyaçlarına göre güncelleştirilmesi gerekmektedir. Toplumun gelişimi ve kalkınma süreci de basın çalışanlarının desteği ile daha hızlı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve şehrimizin sorunlarına değinen, gerek yerel gerek ulusal çapta tanıtımını yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, özel hayata saygılı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren bütün basın mensuplarının başarılarının devamını dilerim" dedi.
(HO-MSA-Y)

10.01.2017 09:18:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Rektör Doğru'dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

REKTÖR DOĞRU'DAN 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Donan gölde futbol keyfi
YEREL

DONAN GÖLDE FUTBOL KEYFİ
Aday öğretmenlere eğitim semineri
YEREL

ADAY ÖĞRETMENLERE EĞİTİM SEMİNERİ
Vali Çınar birim amirleri ile bir araya geldi
YEREL

VALİ ÇINAR BİRİM AMİRLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ