YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Cahit Altunay'dan 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Cahit Altunay'dan 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü mesajı



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Taşıdığı değer ve önem gittikçe artan, iletişimin en etkili kanallarından olan basın; halkın haber alma,kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün güvencesidir" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Altunay, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Taşıdığı değer ve önem gittikçe artan, iletişimin en etkili kanallarından olan basın; halkın haber alma,kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün güvencesidir. Basın halkı doğru şekilde bilgilendirdiği sürece,bireyin ve toplumların da meydana gelen olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirip kanaat edinmesi,toplumla ve dünya ile sağlıklı ilişkiler kurup bütünleşmesi mümkün olmaktadır. Kendi sorumluluğunun bilincinde olan ve bu bilincini eyleme dönüştürürken hak ettiği özgürlüğe sahip olan bir basın, demokrasinin vazgeçilmez gereklerindendir.

Günümüzde birçok basın mensubu çok zor koşullar altında görev yapmakta ve mesleğinin doğası gereği büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle dünyanın değişik kriz bölgelerinde ve çatışma ortamlarında görev yapan birçok gazetecinin zaman zaman ağır bedeller ödemekle karşı karşıya kalması son derece üzücüdür. Basın çalışanlarının başta özlük haklarının iyileştirilmesi ve editoryal bağımsızlığının hem kurumsal hem de yasal çerçevede, bütün boyutlarıyla sağlanması olmak üzere, her konuda rahat, özgür, bağımsız ve güvence altında görev yapması, hepimizin ortak dileği ve sorumluluğudur. Bu durum, aynı zamanda çağdaş bir demokrasinin de en önemli gereğidir. Bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler günü kutlu olsun. Bu önemli gün vesilesiyle bütün basın çalışanlarına huzurlu, mutlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

(HB-ÖK-Y)



10.01.2017 09:28:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER