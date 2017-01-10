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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

10 Ocak 2017 Salı, 09:28
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Yayladağı, Arsuz, Defne, Kırıkhan ve Antakya ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Ocak Perşembe günü, Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesinde 09:00-16:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi Profesör Doktor İskender Sayek Caddesinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 424, 475 ve 477 sokaklara 09:00-15:00 saatleri arasında, Harbiye Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Ekinci ve Saraycık mahallelerine 01:00-05:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)

10.01.2017 09:31:53 TSI
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