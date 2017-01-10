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Kırklareli'nde Techday teknoloji günleri



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan V. Öğretim Görevlisi Nadir Subaşı ve Öğretim Görevlisi Selma Büyükgöze'nin katkıları ile Techday teknoloji günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Rektörlük Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bilal Balkan, akademik personel, Yüksekokul Sekreteri Ufuk Ayas ve öğrenciler katıldı.

Etkili sosyal medya kullanımı ve içerik üretimi hakkında bilgiler veren Oğuzhan Saruhan; sosyal medyanın yoğun kullanıldığı günümüz internet ortamında firmalar sosyal medyada var olmak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İçerik üretme hakkında bilgi veren Sosyal Medya Uzmanı Oğuzhan Saruhan, "İçerik üretmek uzmanlık gerektiren ciddi bir konudur. Strateji ve planlama, içerik üretiminde takip edilmesi gereken aşamalardır. Firmanın hedefleri doğrultusunda bir strateji belirlenmeli, hedefe ulaştıracak bir yol haritası çizilmelidir. İçerik pazarlamada doğru strateji uygulanmalı, üretilen içerik markanın pazar hedefine yönelik olmalıdır. Türkiye'de sektörün en dinamik sosyal medya içerik üretimi firması olarak birçok ulusal ve uluslararası markaya içerik üretiyor, hedeflerine ulaşma yolunda en kaliteli hizmeti veriyoruz. Sosyal medya kullanıcı sayısının hızla arttığı günümüzde, insanlar sosyal medyayı yoğun olarak kullanmakta ve çok fazla zaman geçirmektedir. Bu kadar çok kullanıcının olduğu bir ortam müşteri sayısını arttırmayı hedefleyen firmalar için iyi bir fırsattır" şeklinde konuştu.

Xamarin ile cross platformda mobil uygulama geliştirme konusuna değinen Yiğit Özaksüt ise, geliştiricilere sunduğu Xamarin Forms arabirimi ile hem kurallarına ve kullanım şekline aşina oldukları bir ortam sağladığını aktardı.

Xamarin Türkiye Direktörü Yiğit Özaksüt, "Microsoft Xamarin Platformu ile yeni tanışan kullanıcıların karşılaşacakları ilk yol ayrımı Traditional Xamarin mi yoksa Xamarin.Forms arabirimi mi sorusu olacaktır. Traditional Xamarin kullanımı iOS ya da Android platformlarının doğal geliştirme ortamlarını kullanmış, AppDelegate, UIView ya da Activity, Intent gibi platformlara özel kavramlara hakim olan geliştiricilerin aynı yapıları C# ile kullanmalarını sağlar" ifadelerini kullandı.

Microsoftun bulut vizyonu / Azure konusuna değinen Unify Türkiye Direktörü Mücahid Akçay, "Microsoft Azuru'u nerelerde kullandığımızdan, neden kullanmamız gerektiğinden haberdar olmamız gerekmektedir. Türkiye'deki Bulut Bilişim'i artık ciddi anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Belki de bu gün 120'e yakın Microsoft Azure hesabı açılıp, demolar gerçekleşecek. Bunun yanında açık akademide de Xamarin içerikleri teker teker incelemiş olacaktır. Davetlerinden dolayı TBMYO Müdürüne, öğretim görevlilerine ve öğrencilerine misafirperverliği için çok teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik, katılımcılara plaket verilmesiyle sona erdi.

(KA-MEF-Y)



10.01.2017 09:55:29 TSI

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