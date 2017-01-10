Şemdinli'deki patlamada hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi
(Fotoğraflı)
Ayhan Dinç
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kız çocuğu toprağa verildi.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Oslo köyünde bulduğu cisimle oynayan Sıdıka Toprak (5), meydana gelen patlamada hayatını kaybetmişti. Cenazesi dün gece Şemdinli Devlet Hastanesinden alınan Toprak, Oslo köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
(MSA-SÜ-Y)
10.01.2017 09:57:26 TSI
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