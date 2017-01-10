YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ebru ustasından Başkan Süleyman Özkan'a hediye

Ebru ustasından Başkan Süleyman Özkan'a hediye



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediye tarafından açılan ebru kursunun ustası Adil Şahin, el emeği ters lale ebru çalışmasını Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a takdim etti. Fon olarak dalgalı ebru, iç desen olarak çiçekli ebru tarzının kullanıldığı tablonun kaligrafik hatıra yazısını yazan Yaşar Durak, açılacak sergide bu tür çalışmalara da yer verileceğini söyledi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ebru ve kaligrafi ustalarına teşekkür ederek sergi için destek vereceğini söyledi. Özkan, "Belediyemizin kültür hizmetleri arasında yer alan ve ilk defa açılan ebru kursunun, mükemmel eserler vereceğine inanıyorum" dedi. (MEİ-EFE)



10.01.2017 10:19:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER