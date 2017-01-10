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Hisarcık'ta emekli öğretmen ve personele hizmet şeref belgesi verildi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğünce emekli olan personele Hizmet Şeref Belgesi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı görevinden emekli olan Hidayet Özçelik ile Hizmetli Mehmet Varol´a verdikleri hizmetlerden dolayı Kütahya Valiliği tarafından gönderilen Hizmet Şeref Belgelerini verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Hidayet Özçelik ve Mehmet Varol´a ilçeye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, kendilerine emeklilik hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.(MA-EFE)



10.01.2017 10:42:38 TSI

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