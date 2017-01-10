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Jeopark Belediyespor Elmaspor' 3-0 yendi



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Jeopark Kula Belediyespor, Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu ikinci devresinin ilk maçında Isparta ekibi Eğirdir Elmaspor'a konuk oldu. Ligde liderliğini sürdüren Jeopark Kula Belediyespor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Jeopark Kula Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Eğirdir Kapalı Spor Salonu'nda ligin 14. haftasında Isparta temsilcisi Eğirdir Elmaspor'la karşılaştı. Maça etkili başlayan Jeopark Kula Belediyespor, üst üste aldığı sayılarla ilk seti 16-25'lik skorla kapattı. Mücadelenin ikinci setinde daha iyi oynayan filenin efeleri 14- 25'lik skorla durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette ise Jeopark Kula Belediyespor, üstün bir performansla takım oyunu sergileyerek rakibini 20-25 ile geçerek maçı 3-0 kazandı. Jeopark Kula Belediyespor, aldığı bu galibiyet ile ligdeki puanını da 37'ye çıkardı.

(HY-AY-Y)



10.01.2017 10:54:27 TSI

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