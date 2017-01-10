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Karagüzel'den 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında bilgi çağında yaşandığına dikkat çeken Genel Müdür Karagüzel, basın ve ifade özgurlugunun önemine değindi. Gazetecilerin, kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirmesinin son derece önemli olduğunun altını çizen Karagüzel, "Basın çalışanlarının meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine uymaları, baskalarının hak ve ozgurluklerine saygıyı esas almaları toplumsal sorumluluklarının gereğidir. Gazetecilik, fedakarlık isteyen ve çalışma şartları ağır olan önemli bir meslektir. Temel görevi insanlara bilgi akışı sağlamak ve toplumsal olaylara ayna tutmak olan gazeteciler, demokrasinin de vazgeçilmez unsurlarıdırlar. Unutmamak gerekir ki gazeteciler, toplumun görmeyen gözü, duymayan kulağıdır" dedi.

(İHA-MP-Y)



10.01.2017 10:54:21 TSI

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