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Beyşehir'de başarılı sporcu ve öğrenciler ödüllendirildi



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KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinin başarılı sporcuları ve öğrencileri, Belediye Başkanı Murat Özaltun tarafından meclis üyelerinin huzurunda ödüllendirildi.

Beyşehir Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısına başkanlık eden Belediye Başkanı Murat Özaltun, öğretmen ve antrenörleriyle birlikte meclis oturumuna davet ettiği muay thai branşında katıldıkları uluslararası ve ulusal turnuvalarda başarı gösteren ve ilçenin gururu olan Beyşehirli sporcular ile TEOG sınavında tek yanlış dışında tüm soruları cevaplandırarak önemli bir başarıya imza atan öğrencileri ve salon futbolunda gençler kategorisinde Beyşehir birincisi olan Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerini tebrik ederek ödüllendirdi. Salonda kendilerini meclis üyelerine tanıtan ve başarılarından söz eden sporcular ve öğrencilerin hediyelerini Başkan Özaltun ve meclis üyeleri verdi.

Belediye Başkanı Özaltun yaptığı konuşmada, Beyşehir'in gerek eğitimde, gerekse spor branşlarında başarı gösteren öğrenci ve sporcularını kutladı. Özaltun, kendilerini makamında ziyaret etmek isteyen öğrenci ve sporcuları meclisin huzurunda ödüllendirmek istediklerini belirterek, "Beyşehir'de yine bir ilke imza atıyoruz. Başarılı öğrencilerimizi ve sporcularımızı meclisimizin huzurunda ilk kez ödüllendiriyoruz" dedi.

Başkan Özaltun, gençlerden bundan sonraki süreçte daha fazla başarılar beklediklerini de dile getirirken, meclis huzurunda bu tür ödüllendirme programlarını sürdürerek onları teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi. Meclis toplantısında, daha sonra gündemdeki diğer maddeler görüşülerek karara bağlandı.

(ARÖ-AH-Y)



10.01.2017 10:55:37 TSI

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