Vali İsmail Ustaoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
BAYBURT (İHA) - Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Vali Ustaoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Demokratik sistemlerin vazgeçilmez kurumlarından biri olan basın müessesesi, toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi noktasında büyük görevler üstlenmektedir. Günümüzdeki medya faaliyetleri bu bakımdan sadece basın mensuplarını değil aynı zamanda toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir hal almıştır. Bu anlamda basın mensubunun mesleki sorumluluk ilkeleriyle toplumsal yararı gözetir bir şekilde hareket etmesi sadece basın değil aynı zamanda toplumsal yarar açısından da son derece önemlidir. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında basın mensuplarımızın bu anlamda göstermiş olduğu sorumlu basın anlayışı takdire şayan olmakla birlikte toplumsal yararı gözetmesi ve demokratik kurumların işlerliğini devam ettirebilmesi noktasında verilen mücadeleye son derece güzel bir örnektir. Basın tüm toplumun haberdar olması açısından demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisidir ve her basın çalışanı bu anlamda çok önemli bir görev yerine getirmektedir. Bu vesileyle mesleğini yaparken canını bile feda etmekten çekinmeyen, sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden, meslek etiğini göz ardı etmeyen tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."
(ERZ-AA-Y)
10.01.2017 11:12:27 TSI
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