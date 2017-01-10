YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali İsmail Ustaoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Vali İsmail Ustaoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı



BAYBURT (İHA) - Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Ustaoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Demokratik sistemlerin vazgeçilmez kurumlarından biri olan basın müessesesi, toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi noktasında büyük görevler üstlenmektedir. Günümüzdeki medya faaliyetleri bu bakımdan sadece basın mensuplarını değil aynı zamanda toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir hal almıştır. Bu anlamda basın mensubunun mesleki sorumluluk ilkeleriyle toplumsal yararı gözetir bir şekilde hareket etmesi sadece basın değil aynı zamanda toplumsal yarar açısından da son derece önemlidir. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında basın mensuplarımızın bu anlamda göstermiş olduğu sorumlu basın anlayışı takdire şayan olmakla birlikte toplumsal yararı gözetmesi ve demokratik kurumların işlerliğini devam ettirebilmesi noktasında verilen mücadeleye son derece güzel bir örnektir. Basın tüm toplumun haberdar olması açısından demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisidir ve her basın çalışanı bu anlamda çok önemli bir görev yerine getirmektedir. Bu vesileyle mesleğini yaparken canını bile feda etmekten çekinmeyen, sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden, meslek etiğini göz ardı etmeyen tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

(ERZ-AA-Y)



10.01.2017 11:12:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER