Mardin'de esrar operasyonu: 1 gözaltı
(Fotoğraflı)
Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de düzenlenen esrar operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbarı bilgiler neticesinde Kızıltepe İlçesinde bir iş yerinde yapılan arama faaliyeti sonucunda, 8,5 kg esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.
(MSK-MP-Y)
10.01.2017 11:15:20 TSI
NNNN