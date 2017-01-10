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Bingöl'de "Başarı Ellerimizde Projesi"



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, "Başarı Ellerimizde Projesi" eylem planı raporunu açıkladı.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, şube müdürlerinin katılımıyla kentteki basın temsilcileriyle bir araya geldi. "Başarı Ellerimizde Projesi"nin, eğitimdeki başarı düzeyinin farklı yönleriyle incelenmesi, sorunlu alanlara yönelik uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve başarı düzeyinin arttırılması amacıyla hazırlandığını söyleyen Engin, proje kapsamında eğitim konusunda yaşanan sorunları tespiti ve çözüm önerilerinin bulunması amacıyla ilk olarak 20'ye yakın paydaş gruplarla çeşitli toplantıların düzenlendiğini söyledi.

Eğitim durumunun farklı durumlarıyla araştırılması amacıyla 8 ilçede çalışma yapıldığını ifade eden Engin, "Bingöl'deki eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla proje kapsamında birçok çalışma yapıldı. Projenin genel amacı, Bingöl'de eğitimdeki başarı düzeyinin farklı yönleriyle incelenmesi ve sorunlu alanlara yönelik uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi ile başarı düzeyinin arttırılmasıdır. Özel amacı ise, ilimizde ortaokul ve lise öğrencilerinin başarısızlık nedenlerinin çok yönlü olarak araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, bunların eylem planına dönüştürülmesi ve ilin milli eğitim uygulamalarına yön veren kesimi için bir rehber oluşturulmasıdır" dedi.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Engin, eğitim sorunlarının araştırılması amacıyla 8 ilçede toplam 2 bin 343 öğrenci ve 500 öğretmene yönelik anket çalışmasının yapıldığını belirterek, "Anket çalışması dışında akademisyenler, il milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler, STK temsilcileri ve basın mensupları, imamlar ve muhtarlar, veliler, özel öğretim kurumu yöneticileri, ilçe mülki idari amirlerinden oluşan odak gruplarımızla merkez ilçe dahil toplam 4 ilçede 20 adet odak grup toplantısı yapılmıştır. Bu çalışmalarda ilimizin eğitim sorunları derinlemesine ele alınmıştır" diye konuştu.

Engin, proje kapsamında öğrencilerle anne ve babalarının okuryazarlık durumu ile ilgili yapılan anketlerde, öğrencilerin yüzde 37'sinin annesi ve yüzde 8'inin babası okuryazar olmadığı sonucunun ortaya çıktığını söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin sorunlarına ilişkin yapılan anket verilerini de değerlendiren Engin, "Öğretmenlerle yapılan görüşme ve yapılan anketlerde yüksek sirkülasyon, bireysel yetkinliklerde noksanlık ve performans düşüklüğü, akademik çalışmalarda yetersizlik ön plana çıktı. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde ise, davranış sorunları, ders çalışma yetersizlikleri, yetkinlik noksanlıkları, psikolojik sorunlar ve rehabilitasyon sorunu olduğu tespit edildi" ifadelerinde bulundu.



Eylem planı

Proje kapsamında hazırlanan eylem planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Engin, şunları söyledi:

Bingöl ilinde mevcut eğitim sorunlarının çözümü için yapılması gereken çalışmaların bir kısmı İl Milli Eğitim Müdürlüğü imkanları ile gerçekleştirilebilecek, bir kısmı valilik koordinasyonunu ve müdahalesini gerektirecektir. Genel olarak değerlendirildiğinde sorunlar evreninde çözüm bekleyen iş kalemlerinin sayıca büyük bölümünün, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sonuç odaklı, kararlı ve pratik basit tedbirlerle çözülebileceği anlaşılmaktadır. Ancak sorunların sayıca küçük bölümünün çözümünün büyük iş ve eylemleri ve uzun süreçleri gerektireceği açıktır. Eğitimin toplumdaki algısının değişmesi, bu konuda planlı ve istikrarlı bir çalışmanın yapılması şartı ile yıllar alacağı gerçeğinden hareketle kısa vadede derhal sonuç verecek ve bu nedenle de eylem planının icracılarına moral ve motivasyon kazandıracak tedbirlerin hızlı şekilde alınması yerinde ve faydalı olacaktır."

Eylem planının ana eksenlerini de sıralayan Engin, "Ar-Ge faaliyetlerinin hiperaktif hale getirilmesi, okul performans sistemine geçiş, hedeflerle yönetim, ölçme ve değerlendirme, stratejik iletişim, itibar ve algı yönetimi, eğitimdeki insan kaynağının niteliklerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir" dedi.

(YA-MP-Y)



10.01.2017 11:18:10 TSI

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