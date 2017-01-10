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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Varto'da kömür dağıtımı

10 Ocak 2017 Salı, 11:40
Varto'da kömür dağıtımı
Varto'da kömür dağıtımı

(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımına başlandı.
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, kömür yardımı yapılacak ihtiyaç sahiplerinin belirlendiğini söyledi. Bu yıl ihtiyaç sahibi 3 bin vatandaşı belirlediklerini dile getiren Çetin, merkezdeki ve köylerdeki ailelere birer ton kömür dağıtılacağını kaydetti. Dağıtılacak kömürün tamamının Varto'ya getirildiğini söyleyen Çetin, "Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle Varto merkeze 3 bin 500 ton kömür gönderildi. İlçedeki üç mahallede kalan ihtiyaç sahipleri mütevelli heyeti tarafından belirlenmiş. Bu yıl 3 bin 500 ailenin kömürünü evlerine teslim edeceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, çeşitli alanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal devlet çerçevesi içerisinde yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza değişik kategorilerde devam edilecektir" dedi.
(MSA-Y)

10.01.2017 11:44:03 TSI
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