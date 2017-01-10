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Sivas'ta 509 köy yolu ulaşıma kapalı



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 509 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde 53, Akıncılar'da 21, Divriği'de 57, Doğanşar'da 7, Gölova'da 2, Gürün'de 35, Hafik'te 27, İmranlı'da 96, Kangal'da 60, Koyulhisar'da 7, Suşehri'nde 18, Şarkışla'da 5, Ulaş'ta 6, Yıldızeli'nde 35 ve Zara ilçesinde ise 80 köy yolu ulaşama kapandı.

İl Özel İdaresi olarak merkez ve ilçelerde 32 adet greyder, 11 adet dozer, 28 adet destek aracı, 19 adet yükleyici, 8 adet kar bıçaklı kamyon, 3 adet rotatif ve 211 personel ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(UY-SK)



10.01.2017 11:56:06 TSI

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