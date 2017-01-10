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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kepez Belediyesi Dokuma futbol sahasını yeniliyor

10 Ocak 2017 Salı, 11:53
Kepez Belediyesi Dokuma futbol sahasını yeniliyor
Kepez Belediyesi Dokuma futbol sahasını yeniliyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA)- Kepez Belediyesi, Dokuma Fabrikası alanında bulunan futbol sahasını yeniliyor.
Dokuma Fabrikası, üretime başladığı 1961'den kapandığı 2003'e kadar Antalya ovasının pamuğunu tekstile dönüştürürken, kentin amatör sporuna da önemli katkıları oldu. Basketbol, voleybol, güreş, bisiklet branşlarında sporcular yetiştiren Dokuma AŞ, bünyesindeki Poplinspor daha sonra Sümerspor ile Antalya futbolunda önemli izler bıraktı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2015'te yeniden halkın hizmetine açtığı tarihi fabrikanın fotoğraf karelerinde kalan futbol hatıralarını gerçeğe dönüştürmek için Dokuma Poplinspor'un hem ismini hem de takımın ve fabrika çalışanlarının futbol oynadığı alanı yaşatıyor. Kepez Belediyespor Kulübü bünyesinde geçtiğimiz yıl 'Kepez Poplinspor' adında yeni bir takım kurulmuştu. Bu yıl da fabrika arazisindeki eski futbol sahasına, zemini çim olan modern bir futbol sahası inşa ediliyor. 'Dokuma Poplinspor' isminin verileceği futbol sahası, 103x63 ebatlarında olacak. 500 kişilik tribünü olacak tesiste sporcu ve hakem odaları da bulunacak. 500 kişilik futbol sahasının yanına 50x30 ebatlarında bir futbol sahası daha yapılacak.

Dokuma sporun da merkezi olacak
İki futbol sahasının Antalya futboluna hayırlı olmasını dileyen Tütüncü, önümüzdeki günlerde inşasına başlanılacak yeni sahaları, bu yıl içerisinde hizmete açacaklarını belirtti. Tütüncü, iki futbol sahası, yürüyüş alanları, açık hava spor aletlerinin yer aldığı fitness parklarıyla, Dokuma'nın sporun da merkezi olacağı söyledi.

Poplinspor'un tarihi
Eski Dokuma Fabrikası çalışanlarının top koşturduğu Dokuma Poplinspor 1961'te kuruldu. Resmi forma rengi mavi-beyaz olan ve Antalya amatör ligde önemli başarılara imza atan Poplinspor, antrenmanlarını fabrika binasının arkasındaki toprak sahada yapıyordu. Poplinspor, Antalyaspor'un 1966'daki kuruluşuna da futbolcu vererek katkı sağladı. Poplinspor, 1980'den sonra yoluna Sümerspor olarak devam etti. Dokuma Fabrikası'nın 2003'te kapanmasından sonra Sümerspor başka bir kuruma devredildi.
(AA-Y)

10.01.2017 11:56:26 TSI
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