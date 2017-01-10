10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mehmet Ali dede mektup yazdı, başkan ziyaret etti

10 Ocak 2017 Salı, 12:10
Mehmet Ali dede mektup yazdı, başkan ziyaret etti
Mehmet Ali dede mektup yazdı, başkan ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, Mukaddem Mahallesi'nde ikamet eden ve kendisine mektup yazarak duygularını dile getiren 90 yaşındaki Mehmet Ali Yavuz'u evinde ziyaret etti.
Parkinson rahatsızlığından dolayı yürüme zorluğu çeken 90 yaşındaki Mehmet Ali Yavuz'un Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut'a yazdığı mektup yanıtsız kalmadı. Başkan Turgut, mektubu alır almaz Mehmet Ali Yavuz'u evinde ziyaret ederek, rahatsızlığıyla ilgili bilgiler aldı. Mutluluğu gözlerinden okunan Mehmet Yavuz mektubunda şu ifadele yer verdi:
"Sevgili Başkanım. Önce selam ve saygılarımı iletir, hürmetle ellerinden sıkarım. Sizi çok göresim geldi ama maalesef yürüme zorluğum olduğu için yanınıza varamadım. Televizyonda dinlerim. Silifke Belediye Başkanı yaşlıları ziyaret edermiş diye. Acaba bizim adrese de uğrar mı diye. Olmadı rast gelmedi. Hatta geçen sokağın adı değiştiğinde tören yapılan eve benim oturduğum ev yirmi metre ama yürüme zorluğumdan dolayı varamadım. Sevgili Başkanım çok arzuladım, göresim geldi. Hiç olmazsa bir helalleşiriz bari. Aramızda akrabalık hakkı var, komşuluk hakkı var. Mümkün olursa gelip geçerken bir hatır alırsan çok iyi edersin. Değerli Başkanım sizin kıymetli zamanınızı almayacağım. Kusura bakmayın gözüm az görür ellerim titrer. Parkinson denilen bir hastalık varmış. Belki yazımda bir hata yapmışımdır. Onu da hoş gör. Doksan yaşındaki dede bu kadar hali anlatır. Yüz yüze nasip olur da gelebilirsek kalanını da o zaman anlatırız. Saygılarımla. Yeni yılınızı yürekten kutlar, sevgi ve hürmetle ellerinden sıkarım. Muhabbetle."
Mehmet Yavuz ile uzun süre sohbet eden Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Silifke Belediyesi olarak yaşı ilerlemiş vatandaşlarımıza destek olmaya çalışan bir belediyeyiz. Onların hayat tecrübeleri ve birikimleri bizim her zaman rehberimiz oluyor. Onlar bizim başımızın tacı. En büyük çabamız, onların yaşamlarının bu evresinde rahat ve mutlu olmalarıdır. Bundan dolayı yol, park, köprü ve diğer temizlik hizmetlerinin yanı sıra sosyal projelerimize de çok önem veriyoruz" dedi.
(MŞN-Y)

10.01.2017 12:14:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Turgut: &quot;Silifke'nin zenginliklerini tanıtmak istiyoruz&quot;
YEREL

TURGUT: "SİLİFKE'NİN ZENGİNLİKLERİNİ TANITMAK İSTİYORUZ"
Mersin İtfaiyesi 2016 görev hizmet sayısını ikiye katladı
YEREL

MERSİN İTFAİYESİ 2016 GÖREV HİZMET SAYISINI İKİYE KATLADI
Silifke'de sporda başarılı öğrenci öğretmen ve kulüplere ödül verildi
YEREL

SİLİFKE'DE SPORDA BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VE KULÜPLERE ÖDÜL VERİLDİ
Medcem Silifke Belediyespor 3. Lige Yürüyüş Yemeği düzenledi
YEREL

MEDCEM SİLİFKE BELEDİYESPOR 3. LİGE YÜRÜYÜŞ YEMEĞİ DÜZENLEDİ
Mersin'de Gazeteciler Günü'nde kelepçeli, ekmekli protesto
YEREL

MERSİN'DE GAZETECİLER GÜNÜ'NDE KELEPÇELİ, EKMEKLİ PROTESTO
Minik Berat'ın bağırsaklarına kolonoskopiyle antibiyotik verildi
YEREL

MİNİK BERAT'IN BAĞIRSAKLARINA KOLONOSKOPİYLE ANTİBİYOTİK VERİLDİ
Başkan Can, hızlı tren için destek istedi
YEREL

BAŞKAN CAN, HIZLI TREN İÇİN DESTEK İSTEDİ
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nin sınıflarının isimleri dikkat çekiyor
YEREL

BİRCAN TÜFEKÇİOĞLU ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİ'NİN SINIFLARININ İSİMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mersin'de iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu
YEREL

MERSİN'DE İŞ ADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONU
Başkan Tuna'ya doğum günü sürprizi
YEREL

BAŞKAN TUNA'YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Başkan Kocamaz: &quot;Mersin zaman kaybedilmeden afet bölgesi ilan edilmeli&quot;
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ: "MERSİN ZAMAN KAYBEDİLMEDEN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ"
Başkanlar gazetecilerin bayramını kutladı
YEREL

BAŞKANLAR GAZETECİLERİN BAYRAMINI KUTLADI
Vali Çakacak, Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

VALİ ÇAKACAK, GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Vatandaşın polis sevgisi
YEREL

VATANDAŞIN POLİS SEVGİSİ
Mersinli genç sanatçıdan bir başarı daha
YEREL

MERSİNLİ GENÇ SANATÇIDAN BİR BAŞARI DAHA
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mersin'de dolu etkili oldu
YEREL

MERSİN'DE DOLU ETKİLİ OLDU
Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

MERSİN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Mersin'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor
YEREL

MERSİN'DE YARIN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Mersin'de yeni kimlikler verilmeye başlandı
YEREL

MERSİN'DE YENİ KİMLİKLER VERİLMEYE BAŞLANDI
İflas eden esnafa da işsizlik maaşı verilecek
YEREL

İFLAS EDEN ESNAFA DA İŞSİZLİK MAAŞI VERİLECEK
Mersin'de elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ