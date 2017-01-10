10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ÇEDAŞ, 'Enerji Tasarrufu' konulu resim yarışmasında dereceye girenleri ödüllendirdi

10 Ocak 2017 Salı, 12:28
ÇEDAŞ, 'Enerji Tasarrufu' konulu resim yarışmasında dereceye girenleri ödüllendirdi
ÇEDAŞ, 'Enerji Tasarrufu' konulu resim yarışmasında dereceye girenleri ödüllendirdi

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ)ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği 'Enerji Tasarrufu' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini düzenlenen törenle takdim etti. Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ÇEDAŞ yöneticileri ve öğrenciler ile velileri katıldı.
Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ÇEDAŞ tanıtım filmi ve Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Sivas Bilim Sanat Merkezi ve Kanal 58 televizyonun katkıları ile hazırlanan 'Tasarruf Ediyorum, Geleceğe Enerji Bırakıyorum' adlı sinevizyon gösterimi yapıldı.
Sivas Bilim Sanat Merkezi Çok Sesli Çocuk Korosu tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, enerji tasarrufunun üretimden tüketime kadar yaşamın her alanında günlük yaşam konforundan ve iş gücünden herhangi bir kayıp olmadan, enerjinin akıllıca ve doğru kullanılışı anlamına geldiğini söyledi.
Türkiye'de milli gelir başına tüketilen enerjinin dünya ortalamasının üzerinde, OECD ortalamasının yaklaşık 2 katı olduğunu ifade eden Akboğa,"Ülkemizde 1 yılda yaklaşık 200 milyon MWh elektrik tüketimi gerçekleşmektedir. Son 25 yılda kişi başı elektrik tüketimi yaklaşık 4 kat artmış ve yapılan projeksiyonlara göre artış eğiliminin ekonomik hedeflere bağlı olarak devam edeceği öngörülmektedir. Bu nedenle şirket olarak başlatmış olduğumuz tasarruf ediyorum proje bilinciyle enerji tasarrufu önem arz etmektedir. Ülkemizin 2023 stratejik hedefleriyle enerji verimliliği kapsamında 2023 yılına kadar enerji yoğunluğunun %20 azaltılması hedeflenmektedir. Enerjide daha az dışa bağımlı bir ekonomi ve atmosfere daha düşük oranda karbon salınımı için üretimi azaltmadan etkin ve verimli projelere yönelik çalışmalara ağırlık vermek gerekiyor" dedi.
Enerjinin verimli kullanımı ve enerji tasarrufu uygulamalarının üretim aşamasında büyük fark yaratan sonuçlar ortaya koyduğuna dikkat çeken Akboğa,"Enerji tüketimin büyük kısmı üretim esnasında gerçekleşmektedir. Bu nedenle sanayide enerji verimliliği ile ciddi tasarruf rakamlarına ulaşmak mümkün olabilir. Bazı önlemleri almak kaydıyla, hiç yatırımsız veya az miktarda bir yatırımla bile yaklaşık yüzde 10 oranında enerji tasarrufu sağlanabiliyor" ifadelerini kullandı.
İthal edilen enerjinin ülke ekonomisine ciddi bir yük oluşturduğunun altını çizen Akboğa,"Enerjiyi üretim artırıcı istihdama katkı verici alanlarda etkin ve verimli kullanmalıyız. Enerji tasarrufunu refah seviyesi yüksek ve ekonomik olarak da bağımsız bir Türkiye için sosyal sorumluluk olarak görmeliyiz. Enerji ihtiyacının hızla artığı hızlı bir şekilde tükendiği günümüzde Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi olarak enerji tasarrufunu hem bireylerin hem de kurumların maddi ve manevi sorumluluğu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle en büyük enerji ihtiyaçları arasında bulunan elektrik enerjisini insanların kullanımına sunan bir kurum olarak, biz de bu sosyal sorumluluğu, farkındalık oluşturacak şekilde gelecek nesillere aktarmak için harekete geçtik" dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise yaptıkları konuşmalarda enerji tasarrufunun önemine dikkat çekti.
Konuşmaların ardından resim yarışmasında ilk ve ortaokul kategorisinde dereceye giren öğrencilere diz üstü bilgisayar, tablet ve bisiklet hediye edildi.
(UY-SK)

10.01.2017 12:32:18 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta 509 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

SİVAS'TA 509 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BİK Sivas Müdürü Karakaya'dan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BİK SİVAS MÜDÜRÜ KARAKAYA'DAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Sivas'ta 509 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL

SİVAS'TA 509 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Sivas'ta eğitime kar engeli
YEREL

SİVAS'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Sivas'ta 18 sanıklı FETÖ/PDY davası
YEREL

SİVAS'TA 18 SANIKLI FETÖ/PDY DAVASI
Sivas'ta engelli ve hamile kamu personeline kar izni
YEREL

SİVAS'TA ENGELLİ VE HAMİLE KAMU PERSONELİNE KAR İZNİ
Demirgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

DEMİRGİL, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
5 il için buzlanma ve don uyarısı
YEREL

5 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 95 santime ulaştı
YEREL

YILDIZ DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 95 SANTİME ULAŞTI
Koyulhisar'dan Halepliler'e 1 TIR yardım gönderildi
YEREL

KOYULHİSAR'DAN HALEPLİLER'E 1 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI

Sivas-Malatya karayolu ulaşıma açıldı
YEREL

SİVAS-MALATYA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI
Vali Gül: &quot;Basının varlığı bizlere güç veriyor&quot;
YEREL

VALİ GÜL: "BASININ VARLIĞI BİZLERE GÜÇ VERİYOR"
Başkan Aydın'dan karla mücadele ekiplerine çay ikramı
YEREL

BAŞKAN AYDIN'DAN KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE ÇAY İKRAMI
Koyulhisar'da elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak
YEREL

KOYULHİSAR'DA ELEKTRİK İHTİYACI GÜNEŞTEN KARŞILANACAK
SESOB Başkanı Köksal'dan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

SESOB BAŞKANI KÖKSAL'DAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Sivas'ta karın keyfini çocuklar çıkardı
YEREL

SİVAS'TA KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI
Ziraat Odası Başkanı Çetindağ'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

ZİRAAT ODASI BAŞKANI ÇETİNDAĞ'DAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Sivas'ta 795 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

SİVAS'TA 795 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Sivas'ta eğitime kar engeli
YEREL

SİVAS'TA EĞİTİME KAR ENGELİ