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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Hasankeyf ticari hak sahipliği sonuçları açıklandı

10 Ocak 2017 Salı, 12:54
Hasankeyf ticari hak sahipliği sonuçları açıklandı
Hasankeyf ticari hak sahipliği sonuçları açıklandı

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman Hasankeyf İlçe Kaymakamlığı, Ilısu Barajı ve HES Projesi'nden etkilenen ticari hak sahipliliğinin yeni Hasankeyf yerleşim alanına nakilleri konusundaki çalışmalarının sonuçlandığını açıkladı.
İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Raman Dağı eteklerinde kurulan yeni Hasankeyf yerleşim yerinde yapılan işyerleri için başvuruların sonuçlandığını bildirildi. Hasankeyf ilçesinde iş yeri sahibi olan ve işyeri işleten işletmecilerin yeni Hasankeyf yerleşim yerinde hak sahibi olmak için işyeri tapusu ve vergi levhasıyla kaymakamlığa müracaat eden 150 kişinin hak sahibi olduğu bildirildi.
(OA-MP-Y)

10.01.2017 12:59:14 TSI
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