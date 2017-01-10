YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hasankeyf ticari hak sahipliği sonuçları açıklandı

Hasankeyf ticari hak sahipliği sonuçları açıklandı



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman Hasankeyf İlçe Kaymakamlığı, Ilısu Barajı ve HES Projesi'nden etkilenen ticari hak sahipliliğinin yeni Hasankeyf yerleşim alanına nakilleri konusundaki çalışmalarının sonuçlandığını açıkladı.

İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Raman Dağı eteklerinde kurulan yeni Hasankeyf yerleşim yerinde yapılan işyerleri için başvuruların sonuçlandığını bildirildi. Hasankeyf ilçesinde iş yeri sahibi olan ve işyeri işleten işletmecilerin yeni Hasankeyf yerleşim yerinde hak sahibi olmak için işyeri tapusu ve vergi levhasıyla kaymakamlığa müracaat eden 150 kişinin hak sahibi olduğu bildirildi.

(OA-MP-Y)



10.01.2017 12:59:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER