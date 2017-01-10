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Başkan Çalkın, Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerini değerlendirdi

- AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, "İlk defa Kars, kendi Bakanıyla 102'nci yılında Şehitleri Anma programı düzenledi"



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış Şehitleri Anma etkinliklerinin 102'nci yıldönümü sonrasında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Kars'ın ilk kez kendi bakanıyla Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerini ev sahipliği yaptığını belirten AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış etkinliklerine geçen yıllara oranla çok fazla katılımın olduğunu söyledi.

"Kars ilk defa kendi bakanıyla katıldı"

Başkan Adem Çalkın, "Kars'ta Sarıkamış Şehitlerini Anma Programının 102'nci yıldönümü çok ayrı bir havada, çok ayrı bir güzellikte yaşandı. Dikkat edilecek çok şeyler vardı. İlk defa Kars, kendi Bakanıyla 102'nci yılında Şehitleri anma programı düzenledi. Misafir bakanımız olan Gençlik ve Spor Bakanımız bizleri kaç yıldır yalnız bırakmayarak her zaman anma etkinliklerine katılıyor. Tabi sayın Bakanımızın da olması farklı bir algı yarattı ve geçen yıla rağmen 3 katı gibi bir fazla katılım sağlandı" dedi.

"Vali Rahmi Doğan'a teşekkür etti"

Anma etkinlikleri için yürüyüş yolunun kısa sürede tamamlanmasında büyük emeği olan Kars Valisi Rahmi Doğan'a da teşekkür eden Başkan Çalkın, "Sarıkamış Şehitleri bu yıl Kızılçubuk Mevkisin de yapılan yürüyüş yolu kısa bir sürede tamamlanarak anma etkinliklerine yetiştirildi. Hiçbir izdihama ve karışıklığa yol vermeden insanlar saygı yürüyüşlerini tamamlandılar. İnsanları yürüyüş alanına otobüslerle getirme, otobüslerin oradan dönmesi gibi bütün organizasyon çok güzeldi. 3 gün dolu dolu hazırlanan programlarla ecdat şühedanın izinden gitti" diye konuştu.

"Sarıkamış'a 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini Sayın Bakanımız davet etti"

15 Temmuz şehit ailelerinde katıldığı anma etkinliğinin farklı bir havada gerçekleştiğinin altını çizen AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, "Bu yıl ki anma etkinliklerinin bir özelliği daha vardı; Sayın Bakanımızın da talimatları ile 15 Temmuz şehit ailelerini Sayın Valimiz davet etti. Onlarda bu davete icabet ederek Kars'a Sarıkamış'a geldiler. Bu da bir örnek oldu. Geçmişteki şehitlerimizin acısını daha yakındaki şehitlerimizle birlikte paylaşmak bence çok önemliydi, emeği geçenlere bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Farklı bir şehitleri anma programı olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 338 oy ile Anayasa'nın Teklif Kanunun kabul edildiğini hatırlatan Çalkın, özetle şunları söyledi.

"İnşallah ülkemiz için hayırlara vesile olacak. Başbakanımızın dünkü konuşmaları herkesi duygulandırdı. Genel Başkanımız bu anlamda birlik ve beraberliği tekrar vurguladı. Bizde Kars'ta birlik ve beraberliğimizi sağlayacak her türlü adımı atarak inşallah ülkemizde nasıl ki 15 Temmuz gecesi demokrasimizi koruduk, ülkemize de Kars'tan en iyi şekilde sahip çıkacağız."

(IÇ-Y)



10.01.2017 13:10:32 TSI

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