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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Beyşehir'de temizlik işçilerinin karla imtihanı

10 Ocak 2017 Salı, 14:12
Beyşehir'de temizlik işçilerinin karla imtihanı
Beyşehir'de temizlik işçilerinin karla imtihanı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, son 50 yılın en yoğun kar yağışını alması ve en sert kış ayının yaşanması soğuk havada çalışmak zorunda olan temizlik işçilerini de olumsuz yönde etkiledi.
Kar yağışı yönünden son 50 yılın en bereketli kış dönemini yaşayan Konya'nın Beyşehir ilçesinde, oldukça sert geçen kış şartları soğuk havada dışarıda temizlik mesaisi yürüten çalışanları da olumsuz etkiliyor. Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik işçileri, ilçe genelinde yaklaşık 15 gündür zorlu bir mesai harcıyor. Yoğun kar yağışının ardından kar yüksekliğinin zaman zaman 70 santime ulaştığı Beyşehir kent merkezinde, zorlu şartlara rağmen kar yığınlarının arasında temizlik görevini aksatmadan gece gündüz yürütmeye çalışan işçiler takdir topluyor. Belediye temizlik işçileri, mesailerini yürütürken zor şartların göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yaparken, vatandaşlardan temizlik işlerinin aksamadan yürütülmesi için bazı isteklerde de bulunuyor.
Yaklaşık iki haftadır ilçe genelinde yağan yoğun kara rağmen temizlik hizmetinde aksama yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını ve günün ilk ışıklarıyla birlikte mesaiye başladıklarına dikkat çeken temizlik görevlileri, kent merkezinde günde 300 çöp konteynerindeki atıkların temizlendiğine vurgu yaptı. Görevliler, "Kar temizliği çalışmaları nedeniyle kürünen kar yığınları bu günlerde ister istemez işimizi oldukça zorlaştırıyor. Özellikle mahalle ve sokak aralarında mesai yürütürken vatandaşlarımızdan ve sürücülerimizden bugünlerde biraz daha fazla anlayış bekliyoruz. Kar temizliği nedeniyle yolların daralması nedeniyle mesai yaparken çok zorlanıyoruz. Özellikle yağış sonrasında başlayan soğuk havalar nedeniyle bu yığınlar donunca kazma ve kürekle de alınamayacak hale geliyor. Kar temizliği ekiplerimiz bu konuda sağ olsunlar imdadımıza yetişiyorlar. Konteynerlerin önlerini de kardan arındırmaya çalışıyorlar. Bunun yanı sıra, şiddetli soğuklar konteynerlere atılan çöplerin donmasına da neden oluyor. Bu yüzden, konteynerlerin içerisindeki atıkları araçlarımıza boşaltmakta zorluklar yaşıyoruz. Genellikle atıkları elle tek tek almak suretiyle bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Temizlik hizmetlerinin aksamaması için var gücümüzle gayret ediyoruz. Soğuk havalarda bile cansiperane çalışıyor, vatandaşlarımızın sadece bizlere dua etmelerini ve anlayış göstermelerini bekliyoruz" diye konuştu.
"Konteyner önlerine araç parkları temizlik işlerini aksatıyor"
Temizlik görevlileri, bugünlerde yürüttükleri temizlik mesaisinde vatandaşlardan kendilerini biraz daha mazur görmelerini beklediklerini de dile getirerek, "Bu hizmeti verirken, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak, iş makinelerimizin bizlerin işini kolaylaştırması için karlardan arındırdığı konteyner önlerine yapılan araç parkları nedeniyle güçlük yaşıyoruz. O yüzden, konteyner önlerindeki karlardan arındırılmış alanlara araç parkı yapılmamasının temizlik mesaimizin aksamaması adına önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Halkımızın da bu konuda bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Ayrıca, atıkların mümkün olduğunca konteyner içerisine poşet içerisinde bırakılmasını da istiyoruz. Soba ve kalorifer küllerinin kömür çuvallarının içerisine konularak kül kovalarımızın içerisine ya da çöp konteynerlerimizin hemen yanına bırakılması halinde onları da almayı ihmal etmiyoruz" diye konuştu.
(ARÖ-AH-Y)

10.01.2017 14:13:09 TSI
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