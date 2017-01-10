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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Sosyal belediyeler Seyhan'da buluştu

10 Ocak 2017 Salı, 14:20
Sosyal belediyeler Seyhan'da buluştu
Sosyal belediyeler Seyhan'da buluştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Sosyal Belediyeler Ağı (SOBA) tarafından ikincisi düzenlenen eğitim kapsamında, 20 belediyeden 44 personel Adana'nın Seyhan İlçesi'nde buluştu. Çalıştaya Eskişehir'den, Odunpazarı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi davet edildi.
Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden gelen sosyal medya ekipleri ikincisi düzenlenen SOBA Çalıştayı kapsamında Adana'da bir araya geldiler. Ev sahipliğini Seyhan Belediyesi'nin yaptığı ve 2 gün süren çalıştay Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 2 gün süren çalıştayda belediyelerin sosyal medya ekipleri hem bilgi, tecrübe ve çalışma sistemlerini paylaştı, hem de uzmanlar tarafından eğitim aldı.
Açılış konuşmasını yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, demokrasilerde basının 4. güç olduğuna vurgu yaparak, sosyal medyanın yeni medya olarak adlandırıldığının altını çizdi. Karalar "Yaptığınız işler, ürettiğiniz fikirler çok önemli bunun en yakın örneğini Amerika'da gerçekleştirilen seçimlerde gördük. Vatandaşlar ile direk iletişime geçerek onların sorunlarının kısa sürede çözülmesinde ve belediyenin hizmetlerinin halka ulaştırılmasında köprü görevi görüyorsunuz" dedi.
Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr Esengül Ayyıldız'ın 'Yeni Medya' sunumu ile bağlayan çalıştay da Edremit, Muratpaşa ve Nilüfer Belediyeleri de sosyal medyayı nasıl kullandıklarını sunum yaparak anlattılar. Eğitimlerin sonunda katılımcılara Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından sertifika verildi. Bir sonraki Sosyal Medya Çalıştayı'nın Kapaklı ve Çerkezköy belediyelerinin ev sahipliğinde Tekirdağ'da yapılmasına karar verildi.
(SK-Y)

10.01.2017 14:24:44 TSI
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