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Tuşba Belediyesi gazetecilerle buluştu

- 2016 faaliyetlerini ve 2017'ye ait projelerini basınla paylaşan Tuşba Belediye Başkanı Doç Dr. Fevzi Özgökçe:

- "Borcu olmayan nadir belediyelerden bir tanesiyiz"



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz - Murat Dalgın

VAN (İHA)  Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek, geçen senenin değerlendirmesini ve bu yılın projelerini anlattı.

Bir kahvaltı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Özgökçe, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ederek, "Bizler istedik ki hem bu anlamlı gününüzde sizlerle olalım hem belediyemizin 2016 yılı faaliyetlerini birlikte değerlendirelim hem de insanlarımıza 2017'de neler yapacağımızı paylaşalım. Bizler şeffaf belediyecilik gereği şuna inanıyoruz, kesinlikle halka hesap verebilirlik anlamında sizlerle bir araya geliyoruz. 2014 yılında kurulduğumuzda da yine sizlerle bu mekânda bir araya gelmiştik. Bizler bugün de bu anlamda sizlerle bir araya geldik. Ben tekrar bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum" dedi.



"Gelirimiz 35 milyon 90 bin 781 TL, giderimiz ise 34 milyon 191 bin 66 TL'dir"

Tuşba Belediyesinin 2016 yılı faaliyetlerinden söz eden Başkan Özgökçe, borcu olmayan nadir belediyelerden bir tanesi olduklarını ifade ederek, "İller Bankasında bizlere 2016 yılında 28 milyon 685 bin 459 TL, bizlerin burada elde ettiğimiz gelir 6 milyon 405 bin 321 TL, toplam gelirimiz 35 milyon 90 bin 781 TL'dir. Toplam giderimiz ise 34 milyon 191 bin 66 TL'dir. Yani banka mevcudumuz şu anda 663 bin 876 TL'dir. Yani Türkiye'de borcu olmayan ender belediyelerden bir tanesiyiz. Bugün de inşallah İller Bankasındaki ocak ayı bütçemiz gelecek. Yaklaşık 4 milyon gibi bir beklentimiz var. Tuşba Belediyesi olarak bu kadar iş yapıyoruz, ama ne piyasaya ne de vergi borcu dahil olmak üzere herhangi bir borcumuz yok" diye konuştu.

SGK ve vergi borçlarını da ödediklerini ifade eden Başkan Özgökçe, şöyle devam etti.

"Bizler şu anda mücbir sebeplerden dolayı ertelenmiş olan vergi borçlarımızı dahi aydan aya ödüyoruz. Bu anlamda tüm vereceklerimizi periyodik bir tablo ile zamanında veriyoruz. Bunu sizlerin de vasıtasıyla duyurmak istiyoruz. Borçsuz harçsız bir belediye ve bu kadar mükemmel hizmetleri de gerçekleştiriyoruz. Bizler temizlikle ilgili yaptığımız ankette, halkın yüzde 95 oranında memnun olduğunu belirtmiş, onun için sizlerin huzurunda ben temizlik çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Van'ın yerleşim alanı olarak en büyük ikinci ilçeyiz. Gerçekleştirdiğimiz temizlik hizmetlerinde de kırımlar yapıyoruz. Bizler ilçe merkezimizde ciddi anlamda biyolojik mücadele de gerçekleştiriyoruz. Size önerim, mahallelerimizi gezerken rahatsız edici çöp görürseniz bizleri arayın. Bizler gereğini yaparız."



2016'da yapılan çalışmalar

Projelerinden de söz eden Özgökçe, "2016 yılı mega projelerimizden bir tanesi Sahil Bandı ve Rekreasyon Alanı Projemizin birinci etabının temelini attık. Vanlılar olarak bir denize sahibiz. Ancak bugüne kadar hep bunun cefasını çektik. Sivrisineğinden bataklığından bahsediyoruz. Bizler bu sahil bandımızın birinci etabını nisan-mayıs gibi tamamlayıp açılışını yapmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra 500-600 kişilik bir konferans salonu ve bin-bin 500 kişilik kapasitesi olan çok amaçlı bir salonu kardeş belediyemiz olan Samsun Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla yapacağımız yaklaşık 3 milyon TL'lik bir projemiz var. Van'ın en güzel yerinde Haliç Kongre Merkezini aratmayacak çok amaçlı bir salonumuz olacak. Van Evleri Projesi, Sahil Bandımızın 2. Etabı gibi çok ciddi projelerimizi de inşallah 2017 yılı itibarıyla halkımızla buluşturacağız. Bu yıl gerçekleştireceğimiz 10 milyonluk büyük bir proje ile Tuşba'da asfaltsız hiçbir alan bırakmayacağız" diye konuştu.



2017 yılı projeleri

"Ayanıs Kalesini de turizme kazandırmak için çaba sarf ettiklerini sözlerine ekleyen Özgökçe, 2017 yılı projelerini ise şöyle anlattı:

"2017 yılı hedeflerimiz var. Kalkınma Bakanlığına sunmuş olduğumuz sahil yolunun ikinci etabı var. Üniversiteye kadar götürmeyi planlıyoruz. Meher Kapı adında bir park çalışmamız var. Bir milyon değerinde olan bir park olacak. Ayrıca Van Evlerinin çevre düzenlemesini de tamamlamayı planlıyoruz. Sıhke Gölü çevresinde güzel bir reaksiyon alanı yapmayı planlıyoruz. İnşallah Toprakkale'de de şehir ormanı oluşturmayı planlıyoruz. Bununla ilgili 2 yıldır uğraşıyoruz. İnşallah 2017 yılında bunu Vanlılara kazandıracağız. Aynı zamanda B tipi mesire alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Orası inşallah çok güzel olacak ve insanımız orada güzel vakit geçirecek."

Zeve Şehitliğini 20 yıllığına büyükşehirden aldıklarını ifade eden Başkan Özgökçe, "İnşallah Van'ın şanına yakışır bir şehitlik yapacağız. Orada Karasu Sazlığı var, orayı da kuş cennetine dönüştüreceğiz inşallah. İnşallah Halep'e de yardım göndereceğiz. Tırlarımızı hazırlayacağız ve Halep'e göndereceğiz" diye konuştu.

Daha sonra gazeteciler adına kısa bir konuşma yapan Bölge Gazetesi İmtiyaz Sahibi Cafer Karakoç da, tüm gazetecilerin gününü kutlayarak, "Ben bu yılı da kazasız, belasız geçirmek için dua ediyorum. Sayın Başkan bu nazik davetiniz için gazeteciler adına size teşekkür ediyorum ve bir kez daha arkadaşlarımızın gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bak Hele Bak Kahvaltı Salonun da gerçekleştirilen program, verilen kahvaltının ardından hatıra fotoğraflarının çektirilmesinin ardından sona erdi.

(MD-MSA-Y)



10.01.2017 14:23:13 TSI

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