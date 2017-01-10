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Batı da kış Oltu'da bahar yaşanıyor



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Haber : Dursun Murat Aydın

Kamera : Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Kar tüm Türkiye'yi esareti altına alırken Oltu bugün bahardan kalma bir gün yaşadı. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen Oltulular Çay ocaklarının kapılarına masa sandalye koyarak çay keyiflerini doyasıya yaşadılar.

Özellikle batıdaki sıcak şehirleri kar ve soğuk hava etkisi altına alırken Doğu Anadolu'da sıcak hava Oltuluları sevindirdi. Vatandaşlar "Hep biz mi kışın çilesini çekeceğiz birazda batıdaki şehirler çeksin" dediler.

(DMA-AT)



10.01.2017 14:40:34 TSI

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