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Belediye Başkanı Memiş'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı



(Fotoğraflı)



Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, gazeteciliğin, kamuoyuna haber ve bilgi akışını objektif bir şekilde sağlamak, toplumsal sorunlar karşısında kamuoyu oluşturmak, ülkesinin güçlenmesi ve gelişmesine katkı sunmak gibi önemli bir misyonu olduğunu söyledi.

Başkan Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, değer ve öneminin her geçen gün artan basının, halkın haber alma, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün güvencesi olduğunu ifade ederek mesajında şunları kaydetti: "Kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren gazetecilerimizi ve tüm basın çalışanlarımız çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülke olarak karşı karşıya kaldığımız hain darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren devletinin ve milletinin yanında yer alan gazetecilerin ve basın yayın organlarının bu hain darbe girişiminin başarısız olmasında ne kadar etkili olduğuna hep birlikte şahit olduk. Sadece 15 Temmuz'da değil, öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen terör saldırılarının arka planında yatan gerçekleri deşifre etme ve kamuoyunu doğru bilinçlendirme noktasında da gazetecilerimizin üstlendiği görev çok büyüktür.

Büyük bir özveriyle görevini fedakârca icra eden meslek ahlakı bilinci ve gayreti çerçevesinde kanunlara saygılı, dürüst, ilkeli tüm gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, aileleri ve sevdikleri ile birlikte mutlu yıllar, meslek hayatınızda başarılar dilerim."

(BK-AT-Y)



10.01.2017 14:53:24 TSI

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