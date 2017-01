YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gazeteciler Gününde öğrencilere gazetecilik mesleği anlatıldı

ŞANLIURFA (İHA) - 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti tarafından Akçakale ilçesi Öğretmenevi Konferans Salonunda lise öğrencilerine gazetecilik mesleği ile ilgili bilgi verildi.

Şanlıurfa'da uzun yıllar gazetecilik yapan usta kalemler, kendi tecrübelerini ve gazetecilik mesleğinin işleyişini, zorluğunu, nasıl yapıldığını ve yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatmak üzere Akçakale Öğretmenevinde geleceğin gazetecilik mesleği adayları olan lise öğrencilerine konferans verdi. Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti üyelerinin katılım gösterdiği konferansta gazetecilik mesleğinin geçmişte nasıl yapıldığını ve şimdi nasıl yapıldığı üzerine verilen konferansa konuşmacı olarak Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Celal Çiftçi, Olay gazetesi Yazı İşleri Müdürü Dilek Çiftçi, Edessa TV Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Özer, Gazeteci Halil Arslan ve Gazeteci İsmail Arslan katıldı.

Konferansta açılış konuşmasını yapan Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Celal Çiftçi, yaptığı açıklamada gazetecilik mesleğinin zor ve heyecanlı olduğu kadar güzel ve tatlı yanlarının da olduğunu belirtti.

'Zorluklar bizleri hiçbir zaman yıldırmadı'

Celal Çiftçi, konuşmasında, "hangi işi yaparsanız yapın, heyecanınızı koruyun ve o işi severek yapın. Her meslekte olduğu gibi gazetecilik mesleğinin de zor yanları vardır. Gazetecilik yaptığım süre içerisinde birçok zorlukla karşı karşıya kaldığım anlar oldu. Bir haber için yeri geldiğinde kilometrelerce yol yürüyüp günlerce uykusuz kalabiliyorsunuz. Bununla birlikte her gazetecinin çektiği zorluklar olmuştur. Fakat bütün bunlara rağmen gazetecilik mesleğinin güzel ve tatlı yanları, bizi bu zorluklar karşısında hiçbir zaman yıldırmadı" dedi.

Akçakale Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen konferansa, Akçakale Cumhuriyet Başsavcısı Samet Can Acar, Akçakale İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Çetin, Akçakale Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Gerger, SGK İlçe Müdürü Muharrem kaya, HULFUL-FUDUL Derneği Başkanı Hamit Ataman, AKİL-DER Başkanı Halil Karaman, Umuda Engel Yok Derneği Başkanı Ahmet Efe Akdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Yıldık, MHP İlçe Başkanı İsa Yıldızoğlu, CHP İlçe Başkanı Halef Ayyıldız, Hatice Kübra Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

10.01.2017 15:51:23 TSI

