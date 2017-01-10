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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Vali Çakacak, gazetecileri yalnız bırakmadı

10 Ocak 2017 Salı, 16:32
Vali Çakacak, gazetecileri yalnız bırakmadı
Vali Çakacak, gazetecileri yalnız bırakmadı
- Mersin Valisi Çakacak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla MGC'yi ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi. Çakacak, gazetecilerle birlikte çorba içerek sohbet etti.
MGC tarafından Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında çorba etkinliği düzenlendi. Vali Çakacak da etkinliğe katılarak, gazetecileri yalnız bırakmadı. MGC binasında düzenlenen etkinliğe ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MGC Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal ile cemiyet üyesi gazeteciler katıldı.
Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Çakacak, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. 10 Ocak'ın aynı zamanda 'İdareciler Günü' olduğunu anımsatan Çakacak, böyle anlamlı bir günde basın mensupları ile il idarecilerinin bir araya gelmesine vesile olmasından dolayı Cemiyet Başkanı Ahmet Ünal'a teşekkür etti.
Basın mensuplarının büyük bir çaba gerektiren zor bir mesleği icra etiklerini ifade eden Çakacak, kamuoyunun zamanında ve doğru bilgi almasında basının önemli bir rolü olduğunun altını çizerek, "Sizler ülkemizin ve ilimizin basın emekçileri olarak, bu önemli görevi yürütürken belki de tüm imkanlarınızı zorlayarak ilkeli ve doğru habercilik uğraşısı ve çabası içerisindesiniz. 24 saat esasına dayalı olarak ifa ettiğiniz gazetecilik mesleği, aynı zamanda kamuyu ilgilendiren işlerin duyurulmasında, ayrıca varsa eksiklik ve aksaklıkların tespit edilip ortaya konmasında da önemli bir işlevi içerisinde barındırmaktadır" dedi.
Basın kuruluşlarının, tıpkı 15 Temmuz'da görüldüğü gibi demokrasinin gelişmesine de son derece önemli katkı sunduklarını vurgulayan Çakacak, "Çünkü o elim gecede Sayın Cumhurbaşkanımız yüce milletimizi basın kuruluşlarımız vasıtasıyla meydanlara çağırdı. Milletimizin yanında tavır koyarak o hain kalkışmanın bertaraf edilmesinde önemli rol oynayan tüm basın kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kamuoyunun aydınlatılmasında kamunun da en az basın kadar sorumlu olduğuna dikkat çeken Çakacak, devlet olarak çalışan gazetecilerin ve basın emekçilerinin her zaman yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
MGC Başkanı Ünal ise "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığımız bu günde mütevazı bir program hazırladık. Bu günün İdareciler Günü de olmasından dolayı ilimizin değerli yöneticilerini etkinliğimize davet ettik. Başta Sayın Valimiz olmak üzere etkinliğimize katılan tüm idarecilerimizin gününü kutluyorum. Dün ayrıca Sarıkamış Şehitleri'ni 102'nci Anma Günüydü. O yüzden bugün düzenlediğimiz çorba ikramı etkinliği ile bir nevi şehitlerimizi de yad etmek istedik. Tüm aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Çakacak, Kocamaz ve diğer belediye başkanları, gazetecilerle birlikte çorba içti.
(KYM-Y)

10.01.2017 16:36:27 TSI
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