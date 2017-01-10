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Vali Yavuz'dan karla mücadele açıklaması



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, kış mevsimi nedeniyle kentin yoğun kar altında olduğunu ve karla mücadele için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Vali Seddar Yavuz, valilik koordinesinde karayolları ve il özel idaresi ekiplerinin il merkezi, ilçeler ve uzak köyler dahil tüm yolların ulaşım açık tutulması için yoğun çaba sarf ettiğini, ancak yoğun kar nedeniyle yolların açılmasının bazen zaman alabileceğini belirtti. 112, 122, 155, 156 gibi acil telefonlardan doğum ve hastalık gibi ihbar ve yardım çağrıları alındığını dile getiren Vali Yavuz, "Alınan tüm çağrı ve ihbarlar anında değerlendirilmekte ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) paletli kar motoru, 8x8 paletli kurtarma araçları, 112 paletli ambulanslar ile koordineli bir şekilde çalışarak hastaların en yakın sağlık kurumuna intikali sağlanmaktadır. Bu kapsamda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekipleri, Güzel Dağ Kayak Merkezi'nde eğitim amaçlı başarılı bir tatbikat gerçekleştirmiştir. 12 arama kurtarma personelinin katıldığı eğitim ve tatbikatta, arama ve kurtarma personelimizin müdahale kabiliyetinin artırılmasının yanı sıra tatbikatta kullanılan 4 adet 4x4 arama ve kurtarma aracı, 2 adet 8x8 amfibi paletli kurtarma aracı ile 2 adet paletli kar motoru gibi kurtarma araçlarının performansları da ölçülmüştür" dedi.

Ekiplerin şu ana kadar 100'e yakın acil vakaya müdahale ettiğini ifade eden Vali Yavuz, "İl AFAD arama ve kurtarma personelimiz donanımlı araçlarımızla, 7/24 esasına göre çalışarak trafik kazalarına müdahale, acil durum ve müdahale gerektiren, dağda kaybolma, karda mahsur kalma, hasta ve yaralı taşıma gibi 100'e yakın acil olaya müdahale etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Bu eğitimler ve tatbikatlar sayesinde personelin acil durumlara müdahalede becerisini en üst düzeye taşınmasını hedeflenmiştir. Bu vesileyle zaman mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca, bazı ihbarların asılsız olduğu müşahede edilmektedir. Bu gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşılmasını geciktireceğinden, vatandaşlarımızın asılsız ihbarlardan sakınmaları hayati önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

(NA-MSA-Y)



10.01.2017 16:53:41 TSI

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