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Tarım öğretiminin 171. yılı

- İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin:

- "Türkiye'de 24 milyon hektar tarım arazisi bulunduğunu ancak nüfus artarken tarım arazileri sabit kaldı"



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Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin, Türkiye'de 24 milyon hektar tarım arazisi bulunduğunu ancak nüfus artarken tarım arazilerinin sabit kaldığını söyledi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından tarım öğretiminin 171. yılı programı 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin, Türkiye'de 24 milyon hektar tarım arazisi bulunduğunu ancak nüfus artarken tarım arazilerinin sabit kaldığını söyledi. Bu nedenle tarım alanından alınan ürünün artırılması gerektiğine dikkat çeken Şahin, bilimsel çalışmaların ve tarımsal eğitimin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Tarımsal gelişimin eğitim ve eğitimli çiftçiden geçtiğini belirten Şahin, artan nüfusla birlikte gelecek nesillere gıda sıkıntısı yaşatmamak için gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Sakin, Türkiye'de tarımın, sosyal ve ekonomik bakımdan önemli sektörlerin yer aldığına vurgu yaparak, "Ülkemizin sahip olduğu bu büyük tarımsal potansiyelin iyi değerlendirilmesi için eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir" dedi.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kasap, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinin tarihi bir niteliği olduğunu ve bölge tarımı için önemli katkılar yaptığını söyledi. Tokat tarımının belirli bir seviyeye getirilmesi gerekliliğine işaret eden Kasap, eğitim olmadan gelişme olamayacağını belirtti ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinin iyi öğrenci yetiştirmek ve bölge tarımına katkı sağlamak gibi iki önemli görevi olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarından sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Yaşar Çiftçi, "Cumhuriyetimizin İlk Kurduğu Üniversite Yüksek Ziraat Enstitüsü" konulu bir konferans verdi. Çiftçi, konferansta tarım öğretiminin başladığı yıllara değinerek Cumhuriyet döneminde yapılan faaliyetlere ve Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün tarihsel gelişimini ayrıntılı olarak anlattı.

(Nİ-SLH-Y)



10.01.2017 16:53:54 TSI

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