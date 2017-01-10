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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Bingöl'de dilenci operasyonu

10 Ocak 2017 Salı, 17:03
Bingöl'de dilenci operasyonu
Bingöl'de dilenci operasyonu

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Belediye zabıta ekipleri tarafından Genç Caddesi, Ulu Camii mevkii, Hacı Hıdır Camii mevkii ve mahallelerde vatandaşları rahatsız eden dilencilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda, küçük yaştaki çocukları kullanarak vatandaşların manevi duygularını sömüren 38 kadın dilenci hakkında işlem yapıldı. Üst aramaları yapılan dilencilere, kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Elazığ, Malatya, Erzurum, Şanlıurfa çevre illerden gelen dilenciler, şehir dışına bırakıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, "Vatandaşlarımız, dilenciliği meslek edinerek dini ve vicdani duyguları sömürenlere itibar etmemelerini istiyoruz. Dilencilere yönelik operasyonlar aralıksız devam edecektir" dedi.
(YA-MP-Y)

10.01.2017 17:07:21 TSI
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