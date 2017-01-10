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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Erdemli Belediyesi marangozhanesi üretim ve montaj çalışmalarına devam ediyor

10 Ocak 2017 Salı, 17:16
Erdemli Belediyesi marangozhanesi üretim ve montaj çalışmalarına devam ediyor
Erdemli Belediyesi marangozhanesi üretim ve montaj çalışmalarına devam ediyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi marangozhanesi, üretim ve montaj çalışmalarına devam ediyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, banklardan, kameriye, kuş yuvalarından, piknik masalarına mezarlıklardaki yapılara varıncaya kadar birçok ürünün piyasa değerinin çok altında belediye marangozhanesinde üretildiğini söyledi.
Erdemli Belediyesi'nin kendi ürettiği ürünleri vatandaşın hizmetine sunduğuna dikkat çeken Başkan Tollu, bu sayede hem istihdam sağladıklarını hem de belediye bütçesine büyük tasarruf yaptırdıklarını söyledi. Tollu, "Biz hizmete talip olduğumuzda, tasarruf ederek ve dolası ile israfın önüne geçerek vatandaşımızın her türlü hizmet ihtiyacını karşılayacağımızı vaat etmiştik. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz demiştik, işte bu sözümüzü planladığımız çizgi doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Çoğu ürünü başkalarına yaptırmak yerine, kendi personelimizle kendi imalathanelerimizde yapıyoruz. Böylece Belediye bütçesine tasarruf sağlıyoruz. Bu tasarruftan kazandığımız parayı da başka hizmetlerde yine vatandaşla buluşturuyoruz. Bu minval üzere hizmetlerimize devam ediyoruz. Allah mahcup etmesin" dedi.
Belediyenin sunduğu hizmetleri takdirle karşılayan vatandaşlar, başta Başkan Tollu olmak üzere tüm Erdemli Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini sundular.
(KRY-Y)

10.01.2017 17:20:20 TSI
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