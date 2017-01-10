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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Darende'de Çalışan Gazeteciler günü etkinliği

10 Ocak 2017 Salı, 17:19
Darende'de Çalışan Gazeteciler günü etkinliği
Darende'de Çalışan Gazeteciler günü etkinliği

(Fotoğraflı)

İsmet Hüseyin Uğur
MALATYA (İHA) - Darende Kaymakamı Ali Türk ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Darende Kaymakamı Ali Türk, makamında kabul ettiği gazetecilerle bir araya gelerek ilçede görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. İlçede gazetecilik yapan İsmet Uğur, Ayhan İşcan ve Ahmet Çakır'la bir süre sohbet eden Türk, gazetecilerin her birinin aslında bir kamu görevi yaptığını söyledi.
Gazetecilik mesleğinin çok büyük fedakarlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğuna vurgu yapan Türk, "Günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Gazetecilik mesleği, özellikle çok büyük fedakarlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler. Basın etiği çerçevesinde objektif olarak toplumsal görevlerini yerine getirmeye çalışan basın çalışanlarımızın gününü kutlayarak, sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum." diye konuştu.
Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser'de gazetecileri makamında kabul ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığı gazetecilerle daha sonra öğlen öğle yemeğinde bir araya geldi.
Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Eser, "Gazetecilik görevinin ilkeli ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi, kamuoyunun haber alma hakkı ile doğrudan ilişkilidir. Bu büyük sorumluluğu hakkı ile yerine getirmek hususunda özveri ile görev yapan muhabir ve gazetecilerimize müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.
Eser, "Birlikte mücadele verdik, çalışmalar yaptık. Hizmet için sizlerin büyük destekleri oldu, memleketimizin güzelleşmesi için bizlere rehber oldunuz. Eleştirilerinizi haber olarak kabul ediyoruz, doğru kabul edip düzeltiyoruz. Gördüğünüz hataları kesinlikle belirtiniz ve kesinlikle yazınız. Çekinmeden doğruyu ve güzeli yazın, siz eleştirmezseniz, yazmazsanız biz her şeyin en iyisini yaptığımızı sana biliriz. Ama gerçek öyle değil, sizinle her şeyin en doğrusunu bulmalıyız ve memleketimize hizmetin en güzelini yapmalıyız. Memleket meselelerini kendi meseleleriymiş gibi gören ve bu konuda olumlu çalışma sarf eden gazeteciler, toplumun aynası ve görünmeyen kahramanlarıdır" şeklinde konuştu.
Gazeteciler ise, aynı zaman da 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Kaymakam Türk ve Belediye Başkanı Eser'in idareciler gününü kutladı.
(İHU-BNR-Y)

10.01.2017 17:23:25 TSI
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