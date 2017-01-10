10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Akkaya, gazetecilerle yemekte buluştu

10 Ocak 2017 Salı, 18:02
Başkan Akkaya, gazetecilerle yemekte buluştu
Başkan Akkaya, gazetecilerle yemekte buluştu

(Fotoğraflı)

Cemal Filiz
KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle Akşehir'deki yerel ve ulusal basın temsilcilerine bir yemek verdi.
Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda düzenlenen kahvaltıya, Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın yanı sıra; Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, yerel gazete çalışanları, ulusal ajansların temsilcileri, Akşehir'de yayın yapan yerel radyo temsilcileri katıldı
Gazeteciliğin zor ve meşakkatli bir iş olduğunun altını çizen Başkan Akkaya, "Gazetecilik çok apayrı bir olay. Gerçekten güç hava şartlarında dahi herhangi bir olay olduğunda aracı olmasa bile, koşarak hızlıca olay yerine gidip oradan olay yerini en güzel şekilde resmedip, görüntüleyip halka doğru bir şeklinde ulaştırmak için çaba gösteriyorsunuz. Halkımızın, vatandaşımızın haber alma ihtiyacını en güzel şekilde en kısa zamanda ulaştırmak kolay değil. Çünkü bu bir fedakarlıktır. Ülkemizdeki birçok basın kuruluşumuzun zor şartlarda çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. Ama o kuruluşlarımız görevini tam layıkıyla yapması için mecburen belli bir sayıda eleman çalıştırması gerekiyor ve malzeme ihtiyacı var. Bu işler kolay bir şey değil. Ben bir taraftan böyle kutsal bir görevi zor şartları altında yerine getirdikleri için çalışan gazetecilerimizi tebrik ederken, bir taraftan da bu zor koşullarda işletmelerini ayakta durma mücadelesinden dolayı kutluyorum. Akşehir Belediye Başkanı olarak, gerekse temsil ettiğimiz Akşehirli hemşehrilerimiz Nasreddin Hoca Torunlarımız adına her zaman basınımızın yanında olmayı devam edeceğimizi belirtiyoruz" dedi.
15 Temmuz darbe girişiminde basının önemi tüm Türkiye'nin bir kez daha gördüğünü söyleyen Başkan Akkaya, "15 Temmuz gecesi gerçekten basının ve basın mensuplarının ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahit olduk. Bu işgal girişiminde Ömer Halisdemir gibi şehitlerimizin gayretleri yaptıkları fedakarlıkları var. Cumhurbaşkanımızın halkı medya üzerinden meydanlara davet etmesi, halk olarak art niyetli insanların, darbecilerin, işgalcilerin karşısında durmamız, onları çabucak perişan etti. Onun için basın her zaman önemli ama veballi bir iş. Doğru haber, doğru takdim olması lazım, kişilik hakları noktasında. Akşehir'imizde zaman zaman karşılaşsak da büyük anlamda bir sıkıntımız yok. Çok şükür o da bizim Akşehir Nasreddin Hoca torunlarımızın efendiliği, güzelliği, o kalplerin güzelliğinin bir sonucu diye düşünüyorum. Ben tekrar gününüzü tebrik ediyor, hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.
Düşüncelerini paylaşan İdris Doğan'da, böyle bir etkinlikte bir araya gelmekten dolayı Başkan Akkaya'ya teşekkür etti.
(CF-AH-Y)

10.01.2017 18:06:43 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Fofana, Atiker Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
YEREL

FOFANA, ATİKER KONYASPOR İLE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Kulu Kaymakamı Arslan, devlet hastanesi ek binasını inceledi
YEREL

KULU KAYMAKAMI ARSLAN, DEVLET HASTANESİ EK BİNASINI İNCELEDİ
Eşi terk etti diye intihara kalkıştı
YEREL

EŞİ TERK ETTİ DİYE İNTİHARA KALKIŞTI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
İki kardeşi kalp yetmezliğinden ölen Küçük Halil nakil bekliyor
YEREL

İKİ KARDEŞİ KALP YETMEZLİĞİNDEN ÖLEN KÜÇÜK HALİL NAKİL BEKLİYOR
Beyşehir'de AÖF sınavında bin 100 öğrenci ter dökecek
YEREL

BEYŞEHİR'DE AÖF SINAVINDA BİN 100 ÖĞRENCİ TER DÖKECEK
Büyükşehir ile İŞ-KUR arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İLE İŞ-KUR ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Beyşehir'de temizlik işçilerinin karla imtihanı
YEREL

BEYŞEHİR'DE TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN KARLA İMTİHANI
Konya SMMMO Başkanı Özselek'ten 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
YEREL

KONYA SMMMO BAŞKANI ÖZSELEK'TEN 'ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ' MESAJI
Konya'dan Haleplilere yardım
YEREL

KONYA'DAN HALEPLİLERE YARDIM
Kaşınhanı Mahallesi'ne kapalı Pazar
YEREL

KAŞINHANI MAHALLESİ'NE KAPALI PAZAR
Konya'da yaralı atmaca tedavi altına alındı
YEREL

KONYA'DA YARALI ATMACA TEDAVİ ALTINA ALINDI
Rektör Şahin'den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

REKTÖR ŞAHİN'DEN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Duransoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

DURANSOY, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin Mobil Uygulaması yayında
YEREL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ'NİN MOBİL UYGULAMASI YAYINDA
Altay: &quot;Basın 15 Temmuz'da dik duruş sergiledi&quot;
YEREL

ALTAY: "BASIN 15 TEMMUZ'DA DİK DURUŞ SERGİLEDİ"
Başkan Akkaya, TEOG'da tüm soruları yapan üç öğrenciyi ödüllendirdi
YEREL

BAŞKAN AKKAYA, TEOG'DA TÜM SORULARI YAPAN ÜÇ ÖĞRENCİYİ ÖDÜLLENDİRDİ
Beyşehir'de başarılı sporcu ve öğrenciler ödüllendirildi
YEREL

BEYŞEHİR'DE BAŞARILI SPORCU VE ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Derbent heyetinden DSİ Bölge Müdürüne ziyaret
YEREL

DERBENT HEYETİNDEN DSİ BÖLGE MÜDÜRÜNE ZİYARET
Fofana, Atiker Konyaspor'da
YEREL

FOFANA, ATİKER KONYASPOR'DA
Rektör Şeker. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

REKTÖR ŞEKER. 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Konya'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı
YEREL

KONYA'DA KUŞLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI