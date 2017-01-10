10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de internet haberciliği gelişiyor

10 Ocak 2017 Salı, 18:11
Hakkari'de internet haberciliği gelişiyor
Hakkari'de internet haberciliği gelişiyor

(Fotoğraflı)

Ömer Oğuz
HAKKARİ (İHA) - Hakkari merkez ve ilçelerinde internet haber sitelerinin sayısı gün geçtikçe artarken, Yüksekova Haber Portalı bölgedeki internet haberciliğinin başını çekiyor.
Teknolojinin ilerlemesi ve internetin hayatımızın her alanına girmesi, gazetecilikte de yeni mecraların açılmasına neden oldu. Türkiye'de son yıllarda internet haber sitelerinin ve internet gazetelerinin sayısı oldukça arttı. Ulusal haber sitelerinin yanında yerel haber sitelerine gün geçtikçe yenileri ekleniyor.
2003 yılında gazeteci Erkan Çapraz tarafından Yüksekova ilçesinde kurulan bölgenin ilk haber sitesi Yüksekova Haber internet portalı, bölgede kurulan ilk haber sitelerinden biri. Yüksekova Haber internet sitesinin bölgedeki gazeteciliğe yeni bir soluk kattığını belirten sitenin sahibi Erkan Çapraz, "Hakkari gibi ücra illerde gazetecilik yapmak çok zor. Hele hele internet haberciliği yapmak daha da meşakkatli bir iş. Zaman zaman yayınında aksaklıklar yaşansa da Yüksekova Haber kısıtlı imkanları ile yayınını sürdürüyor. Haber sitesinde kendi haberlerimize yer verdiğimiz gibi İhlas Haber Ajansı gibi bölgede güçlü haber ajanslarına abonelik yaptırmak suretiyle ajans haberlerine de yer veriyoruz" dedi.
Türkiye'de internet haberciliği konusunda henüz yasal düzenlemeler tam olarak yapılmadığı için haber sitelerinde çalışan kişilerin şu anda sarı basın kartı başvurusu yapamadığını belirten Çapraz, "Bu konuyla ilgili gazetecilik meslek örgütlerinin çeşitli girişimleri var. Son zamanlarda sıkıntılı bir süreç yaşasak da gazetecilik her zaman her alanda özgür bir şekilde yapılabilmeli. Bu anlamda tüm meslektaşlarımızın gününü kutluyorum" diye konuştu.
(ÖO-MSA-Y)

10.01.2017 18:15:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kardan savaş uçağı yaptı
YEREL

KARDAN SAVAŞ UÇAĞI YAPTI
Kardan savaş uçağı yaptı
YEREL

KARDAN SAVAŞ UÇAĞI YAPTI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
2800 rakımda mahsur kalan at kurtarıldı
YEREL

2800 RAKIMDA MAHSUR KALAN AT KURTARILDI
Mehmetçik'ten öğrencileri &quot;ısıtan yardım&quot;
YEREL

MEHMETÇİK'TEN ÖĞRENCİLERİ "ISITAN YARDIM"
Hakkari İl Yatırım Komitesi toplantısı
YEREL

HAKKARİ İL YATIRIM KOMİTESİ TOPLANTISI
Jandarmadan öğrencilere ayakkabı ve giyim desteği
YEREL

JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE AYAKKABI VE GİYİM DESTEĞİ
Hakkarili öğrencilere hayvan sevgisi eğitimi
YEREL

HAKKARİLİ ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİ EĞİTİMİ
Şemdinli'deki patlamada hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi
YEREL

ŞEMDİNLİ'DEKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ
Bulduğu cisim elinde patlayan 5 yaşındaki çocuk öldü
YEREL

BULDUĞU CİSİM ELİNDE PATLAYAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Hakkari ekibinden bölge birinciliği
YEREL

HAKKARİ EKİBİNDEN BÖLGE BİRİNCİLİĞİ
Hakkari'de askerlerle vatandaş halay çekti
YEREL

HAKKARİ'DE ASKERLERLE VATANDAŞ HALAY ÇEKTİ
Hakkari'de yol tuzlama çalışması
YEREL

HAKKARİ'DE YOL TUZLAMA ÇALIŞMASI
Hakkari'de bir köpek donarak telef oldu
YEREL

HAKKARİ'DE BİR KÖPEK DONARAK TELEF OLDU
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU