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Gülşehir'de trafik kazası 3 yaralı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir-Gülşehir yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Gülşehir'den Nevşehir'e gelmekten olan Asım Altın yönetiminde ki 50 FA 811 plakalı kamyonet yolda meydana gelen buzlanmadan dolayı aracını kaydırması sonrasında kamyonet yan yattı. Kamyonetin kaza yaptığını gören Eray Can Akbal yönetiminde ki 50 ES 880 plakalı araç ise kamyonete çarpmamak için aracın direksiyonun kırması sonrasında yoldan çıktı. Kamyonet şoförü Asım Altın Nevşehir Devlet Hastanesine, araç içerisinde bulunan Eray Can Akbal ve Ufuk Akbal ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(COŞ-AÖ-Y)



11.01.2017 10:45:22 TSI

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