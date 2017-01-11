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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Komşu şehir belediyelerinden Melikgazi Geri Dönüşüm tesislerine ziyaret

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:54
Komşu şehir belediyelerinden Melikgazi Geri Dönüşüm tesislerine ziyaret
Komşu şehir belediyelerinden Melikgazi Geri Dönüşüm tesislerine ziyaret

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Sivas'ın ilçe ve belde belediye başkanları Melikgazi Belediyesinin katı atık ayrıştırma ve depolama tesislerinde incelemelerde bulunmak üzere Melikgazi belediyesini ziyarette bulundu.
Şarkışla Belediye Başkanı Turgay Oğuz, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sızır Belediye Başkanı Nevzat Göksun, Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan ve Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut inceleme gezisine iştirak etti.
Melikgazi Belediyesi Katı atık toplama ve ayrıştırma tesislerini incele gezisinde Şarkışla Belediye Başkanı Turgay Oğuz farklı siyasi partilerden belediye başkanları olarak bir araya gelmelerine rağmen konu halk ve çevre sağlığı olunca birliktelik oluşturduklarını söyledi.
Melikgazi Belediyesinin katı atık ayrıştırma ve depolama tesislerini görmek ve iyi uygulamaları kendi belediyelerinde tatbik etmek için Kayseri'ye geldiklerini ifade eden Şarkışla Belediye Başkanı Turgay Oğuz, öncelikle Melikgazi Belediyesinin yenilenen hizmet binasını gezdiler ve iletişim merkezinde incelemelerde bulundular.
Sivas'ın ilçe ve belde belediye başkanları, Başkan Büyükkılıç'a çalışmalarında başarılar dilerken, Başkan Memduh Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm tesisleri adeta gezi alanı ve eğitim merkezi gibi hizmet vermektedir. Geri Dönüşüm Tesisimiz ayrıştırarak toplanan çöplerin nasıl ve ne şekilde işlerden geçirildiğini, sonra bunların nasıl depolandığını ve ne gibi maddelere dönüştürüldüğünün en güzel örnek çalışmasını göstermektedir. Bakanlık onaylı ve örnek gösterilen bu tesis ile doğa kirlenmesi önlenmekte ve yine geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Belediyesi Geri Dönüşüm ve Ekonomiye Katkı Tesisleri bu açıdan adeta bir okul gibidir." dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, tesisleri ziyaret eden Sivas'ın ilçe ve belde belediye başkanlarına geri dönüşüm kitapçığı vererek uygulama metodu ile ilgili Melikgazi Belediyesinin geri dönüşüm tesisin adeta bilim merkezi gibi birçok kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinde incelemelerde bulunulduğunu sözlerine ekledi.
(SK)

11.01.2017 10:58:06 TSI
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