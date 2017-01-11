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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Başkanın ajandası iş arayanların listesiyle doldu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:20
Başkanın ajandası iş arayanların listesiyle doldu
Başkanın ajandası iş arayanların listesiyle doldu
- Halk gününe gelenlerin yüzde 80'i iş istiyor.

(Fotoğraflı)

Mefail Akçatepe
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun her hafta düzenlediği Halk Günü'ne gelenlerin yüzde 80'i iş istiyor. Başkan Kesimoğlu'nun Halk Günü ajandası ise, iş arayanların listesiyle doldu.
Haftada bir gün öğleden sonra Kırklareli Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen Halk Günü toplantısına çok sayıda vatandaş katılıyor. Yüzde 80'i kendisi, eşi veya çocuğu için iş isteyenlerin oluşturduğu toplantıya, ev kirasını, faturalarını ödeyemeyen, sıkıntısını dile getiren esnafın yanı sıra ilgi çeken vatandaşlar da katılıyor. Tayın isteyenden, üniversite öğrencilere kadar gelenlerin en ilginci ise, başka illerde ikamet eden Kırklarelili bazı vatandaşların Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu ile tanışıp, görüşmek isteği oluyor. Vatandaşlar, dertlerini ve isteklerini dinleyen Başkan Kesimoğlu'na, "Halk Günü yaptığınız için size teşekkür ediyorum" dedi.
Vatandaşların sıkıntılarını tek tek ve isteyenler için de özel olarak dinleyen Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Halk Günü için kullandığı ajandaya telefonlarına kadar tüm istekleri ayrıntılı olarak yazarak çözmeye çalışıyor. Sıkıntıları çözmek için ilgili müdürlere anında talimat veren Başkan Kesimoğlu, Kırklareli Üniversitesi'nde okuyan ve dergi çıkaracaklarını bildirine iki öğrenciye ise, gereken desteği vereceğini söyledi.
Ajandası iş arayanların listesiyle dolan Başkan Kesimoğlu, "Buraya gelenlerin yüzde 80'i iş için geliyor. Sizler şu kapıdan çıkarken, isteğinizi çözüme kavuşturup, güler yüzle gitmenizi ben de istiyorum. Fakat durumu biliyorsunuz. İlgili kurumlarla ve özel sektörlerle devreye girip iş bulmaya çalışıyoruz" dedi.
(MA-MEF-Y)

11.01.2017 11:24:42 TSI
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