11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Sırmalı Dokuz Eylül Ortaokulunu ziyaret etti

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:59
Kaymakam Sırmalı Dokuz Eylül Ortaokulunu ziyaret etti
Kaymakam Sırmalı Dokuz Eylül Ortaokulunu ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı okulları ziyaret etmeye devam ediyor. Kaymakam Sırmalı, okul ziyaretlerinde hem öğrencilerle hem de okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek okulların ihtiyaçları ve genel durumu ile ilgili bilgiler alıyor.
Okul ziyaretleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ile birlikte BENGİ Projesi kapsamında koorinatörlüğünü Kaymakam Ali Sırmalı'nın üstlendiği Dokuz Eylül Ortaokulu'nda incelemelerde bulunuldu.
Dokuz Eylül Ortaokulu'nda sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Sırmalı öğrencilere kitap okumanın öneminden bahsederek tüm sınıflarda en çok kitap okuyan öğrenciyi ödüllendireceğinin müjdesini verdi. Öğrencilere ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Kaymakam Ali Sırmalı; Okul Müdürü Sebahattin Özgün'den okula devam etmeyen öğrenciler ve bu öğrencilerin okula kazandırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Ali Sırmalı öğretmenlerle sohbet ederek okulda yürütülen eğitim çalışmaları ve okulun I. Dönem Merkez Ortak Sınav Sonuçları ile ilgili bilgi aldılar. Sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekilerek ziyaret sona erdi.
(EME)

11.01.2017 12:03:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Edremit'te kar mücadelesi devam ediyor
YEREL

EDREMİT'TE KAR MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
Burhaniye Belediyesi kar mücadelesi yapıyor
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ KAR MÜCADELESİ YAPIYOR
Vatandaş Büyükşehirin Kaliteli Hizmetlerinden Memnun
YEREL

VATANDAŞ BÜYÜKŞEHİRİN KALİTELİ HİZMETLERİNDEN MEMNUN
Ayvalık Milli Eğitim Müdürü basın ile bir araya geldi
YEREL

AYVALIK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BASIN İLE BİR ARAYA GELDİ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANDI
Kuzey Ege'de yoğun kar yağışı başladı
YEREL

KUZEY EGE'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
BASİAD'dan 2016 değerlendirmesi
YEREL

BASİAD'DAN 2016 DEĞERLENDİRMESİ
Burhaniye'de İmam Hatipliler Halep'i unutmadı
YEREL

BURHANİYE'DE İMAM HATİPLİLER HALEP'İ UNUTMADI
Burhaniye'de zeytin hasadına kar ve soğuk molası
YEREL

BURHANİYE'DE ZEYTİN HASADINA KAR VE SOĞUK MOLASI
Kar iş yerlerinin tentelerini göçertti
YEREL

KAR İŞ YERLERİNİN TENTELERİNİ GÖÇERTTİ
Oltacılar, kar altında kalan hayvanları unutmadı
YEREL

OLTACILAR, KAR ALTINDA KALAN HAYVANLARI UNUTMADI
Başkan Kafaoğlu Anadolu'nun sesini Fas'ta duyurdu
YEREL

BAŞKAN KAFAOĞLU ANADOLU'NUN SESİNİ FAS'TA DUYURDU
Erdek-Düzler yolu kayan TIR sebebiyle kapandı
YEREL

ERDEK-DÜZLER YOLU KAYAN TIR SEBEBİYLE KAPANDI