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Kastamonu KHGB'nin 2017 bütçesi 1 milyon TL



(Fotoğraflı)



KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Daday İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği(KHGB)'nin aylık olağan genel kurulu yapıldı.

Müftülük toplantı salonunda yapılan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından divan heyeti seçimi yapıldı. Divana Selalmaz Köyü Muhtarı Ecevit Ergin ve Değirmenözü Köyü Muhtarı Satı Dolapçı seçildi. Daha sonra ise Özel İdare ve Birlik Müdürü Bahattin Tiftik tarafından 2016 faaliyet raporu okundu. 2016 yılının bütçe ve faaliyet raporunun okunması ve oy birliği ile kabul edilmesinin ardından 2017 yılında köylerin yol yapımı ve bazı ihtiyaçlarının karşılanması için İl Özel İdaresinden 1 Milyon TL ödenek geldiği ve bu ödenekle aciliyet sırasına göre harcanacağının açıklanması ve onaylanması ile son buldu.

Genel kurulda muhtarların yanı sıra İGM Üyeleri Ziya Kabakçı ve Mehmet Apaydın'da hazırda bulundu.

(SY-GY-Y)



11.01.2017 12:37:26 TSI

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