YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Demirci, "Yeraltında kömür, yerüstünde çalışmaya hazır insanımız var"

Demirci, "Yeraltında kömür, yerüstünde çalışmaya hazır insanımız var"



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu ile şubeler yönetimleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde çalışan madencileri ziyaret ederek gündeme ilişkin bilgilendirmede bulundu.

24.00-08.00 vardiya çıkışı ile 08.00-16.00 vardiyası girişinde gerçekleştirilen ziyarete GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS'e bağlı Üzülmez, Karadon, Kozlu, Armutçuk, Amasra ve Merkez Şubelerinin başkan ve yöneticileri katıldı. Ocak girişinde maden işçilerine hitaben konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Türkiye'nin taşkömürü ithalatı için dışarıya verecek 4-5 milyar doları yok. Yeraltında kömürümüz, yer üstünde çalışmaya hazır insanlarımız var. Bu işin uzmanı Türkiye Taşkömürü Kurumu var. Türkiye, bu kömürü üretmek mecburiyetinde. Bunu hep birlikte anlatmaya devam edeceğiz. Başta iktidar partisi milletvekilleri ve siyasi kadroları olmak üzere tüm siyasetçilerimizle bu gerçekleri Ankara'da anlatmak durumundayız" dedi.

Demirci şöyle konuştu;

"Göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun bir gündem içerisinde koşuşturmaya devam ediyoruz. İki genel seçimi üst üste yaşadık. Özellikle ikinci seçim öncesinde iki asgari ücret ve iki gün tatil dahil bazı haklarımıza ulaştık. Öncelikli hedefimiz olan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ve Maden Tetkik Arama Kurumu'na işçi alınması konusunda seçim döneminde de çaba sarfettik. Başbakan, Bakanlar, Hükümet değişiklikleri oldu.

2016 yılının başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak ve o dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Zonguldak'a gelerek Kozlu'da maden ocağına girdiler. Biz de sorunlarımızı aktarma fırsatını bulduk. Yine ocak ayı içinde 5 Zonguldak Milletvekilimizi Ankara'da bir araya getirerek sorunlarımızı birlikte çözme kararı aldık. TÜRK-İŞ'i de devreye sokarak işçi açıklarını giderme mücadelemizi sürdürdük.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirilmesi tartışmaları üzerine, Zonguldak'ın Kurtuluş Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte yer aldık ve topluca tepkimizi gösterdik. Karadon Müessesesi'ni özelleştirme çalışmalarının başlatıldığı haberleri üzerine, 14 Temmuz 2016 tarihinde sokağa çıktık ve tek yürek, tek ses olarak tavrımızı ortaya koyduk. Bu yürüyüşlerde vermiş olduğunuz katkı ve destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."



"Türkiye, kömür üretmek zorunda"

Demirci, Türkiye'nin kömür üretmek zorunda olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Genel Maden İşçileri Sendikası sadece üyeleriyle değil emeklileri, memuru, esnafı, işsiziyle çok büyük bir ailedir. 168 yıllık üretim kültürüyle oluşan bu şehir, her zaman işine-aşına, geleceğine, ülkesine ve milletine sahip çıkmıştır. Bundan sonra da çıkmaya devam edecektir. Bugün özelleştirme söylentilerinin durması bizim için yeterli değildir. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na işçi alınması gerekiyor. İş yerlerindeki çalışma şartlarının ne kadar zorlaştığını hepimiz biliyoruz. Bugün Türkiye'nin herşeyden çok kendi doğal kaynaklarına ihtiyacı var. Türkiye'nin taşkömürü ithalatı için dışarıya verecek 4-5 milyar doları yok. Yeraltında kömürümüz, yer üstünde çalışmaya hazır insanlarımız var. Bu işin uzmanı Türkiye Taşkömürü Kurumu var. Türkiye, bu kömürü üretmek mecburiyetinde. Bunu hep birlikte anlatmaya devam edeceğiz. Başta iktidar partisi milletvekilleri ve siyasi kadroları olmak üzere tüm siyasetçilerimizle bu gerçekleri Ankara'da anlatmak durumundayız. Sizler de her ortamda bu gerçekleri anlatınız. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında olağanüstü bir dönemi yaşıyoruz.

Biz her şart altında mücadelemizi sürdürüyoruz. CHP ve MHP Genel Başkanlarını ziyaret ederek dosyamızı sunduk, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi anlattık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile görüşüp Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere dosyamızı sunduk. Genel Merkezimizde, konunun uzmanlarıyla "Taşkömürü ve Demir-Çelik", "Taşkömürü ve TTK Gerçeği" konulu panel ve konferans düzenledik. Kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız sürüyor. 9 Aralık 2016 tarihinde Zonguldak'a gelen Başbakanımız ve 5 Bakanımız, Sendikamızı ziyaret ettiler. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi yüz yüze kendilerine aktardık. Her şart altında çalışmaya devam ediyoruz.2017 yılına bir terör saldırısıyla başladık. Genel Sekreterimiz, kardeşimiz, genç yaşta kaybettiğimiz Hakkı Arslan'ı yılın ilk günü toprağa verdik. Hakkı Arslan'ı rahmetle anıyorum."



"Zorlu bir dönemden geçiyoruz"

2017 yılının toplu sözleşme yılı olduğunu da hatırlatan Genel Başkan Ahmet Demirci, "TTK'da, MTA'da ve HEMA'da sözleşme görüşmeleri yapacağız. Anketleriniz değerlendirildi. Taslaklarımız hazırlandı. Son şeklini yine size ulaştıracağız. Temsilcilik odamızda inceleyebileceksiniz. Evet, zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ancak bilgi, birikim ve tecrübemizle, birlikte mücadelemizle bu engelleri de aşacağız. Her şart altında kararı birlikte vereceğiz.

Şube yöneticilerimiz ve genel merkez yöneticileri olarak her zaman iletişim içinde olacağız. İşyeri sorunlarınızı özellikle, çip uygulamasından kaynaklanan sorunlarınızı biliyoruz. Müessese giriş-çıkışlarındaki engellerden haberimiz var. Müessese ve genel müdürlük düzeyinde görüşmelerimiz sürüyor. Sağlıklı ve verimli çalışma koşullarını oluşturmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Moral ve motivasyonun önemini biliyoruz. Telefonlarımız 24 saat açık. Sendikamızda kapılarımız açık. Biz bir aileyiz. Samimiyetle ilişkilerimizi sürdürecek ve birlikte başaracağız" dedi.



"Birlik içinde olursak her türlü mücadeleyi kazanırız"

GMİS Genel Başkan Yardımcısı ve TİS Komisyonu Başkanı İsa Mutlu, maden işçilerinin toplu iş sözleşmesi çalışmaları hakkındaki sorularını yanıtladı. Harici-yerüstü, iki asgari ücret ve üzerine eklenmesi gereken tis zammı ile giriş ücretlerinden kaynaklanan farklı ücret uygulaması sorununun giderilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti. Mutlu, "Sorunlarınızı biliyoruz. Bu sorunların çözümü için kararlı mücadele edeceğiz. Birlik içinde olursak her mücadeleyi kazanırız" dedi.

Konuşmaların ardından GMİS Heyeti, ocak şeflerini ziyaret ederek sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Heyet, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Recep Danacıoğlu'nu da ziyaret ederek sorunlar ve çözümleri konusunda görüştü.

(OA-OA-Y)



11.01.2017 13:10:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER