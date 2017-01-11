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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Dev dana görenleri şaşkına çevirdi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:17
Dev dana görenleri şaşkına çevirdi
Dev dana görenleri şaşkına çevirdi

(Fotoğraflı)

Aydın Özpelit
BOLU (İHA) - Bolu'da bir çiftçi tarafından yetiştirilen Smental cinsi dev dana görenleri şaşkına çevirdi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Samat köyünde çiftçilik yapan İrfan Korkmaz'ın iki yıl önce yavru olarak aldığı Smental cinsi dana bin 150 kiloya ulaştı. Köyde herkesin ilgi odağı olan dev danayı yetiştiren İrfan Korkmaz, "köyümüzde ilk defa farklı cinste bir hayvan yetiştirildi. Smental cinsi danayı yavruyken alıp kendi ahırımda besledim. 2 yıl içinde bin 150 kiloya ulaşan Smental cinsi büyükbaş hayvanımı 15 bin liraya sattım" dedi.
(BV-RFK-Y)

11.01.2017 13:21:20 TSI
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