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55 bin tavuk telef olmakla karşı karşıya

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:23
55 bin tavuk telef olmakla karşı karşıya
55 bin tavuk telef olmakla karşı karşıya

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2 ayrı çiftlikte bulunan yaklaşık 55 bin tavuk açlıktan telef olma tehlikesi ile karşı karşıya.
Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı ve Kadıibrahim mahallerinde bulunan 2 tavuk çiftliğine yolun çamur ve bataklık olması nedeni ile yem götürülemiyor.
Bölgede Tavuk Çiftliği işletmeciliği yapan Tahsin Katı, ilçe merkezi ile Keklikpınarı ve Kadıibrahim mahalleleri güzergahında bir süredir çamur ve bataklıktan dolayı ulaşım sağlanamadığını belirterek, "Bölgede iki tavuk çiftliği var çiftliklerde toplam 55 bin tavuk bulunuyor. Elimizde bulunan yemler iki gün daha idare eder. İki gün sonra bu tavuklara yem veremezsek 55 bin tavuk telef olacak. Benim devlete borcum 400 bin TL diğer işletme sahibinin de 400 bin TL borcu var. Beş aydır gereken yerlere yolun düzeltilmesi için müracaatta bulunduk kimse ilgilenmiyor başınızın çaresine bakın diyorlar. Hayvanlarımızın şuan da iki günlük yemi var. 10 Ocak Salı günü itibariyle yem istedik. Gelen araç Keklikpınar köyü grup yolunda öte gidemedi yolun çamur olmasından dolayı yolda kaldı.
Traktörle denedik olmadı, kepçe getirdik olmadı çıkaramadık, Malatya'dan vinç getirdim. Vinçle çekip çamurda çıkardık yüz metre gitti yine çamura saplandı kaldı. Toprak malzeme yol kenarına yığılı halde üç aydır duruyor. Yem aracı dönüş yapıp yemi tekrar götürdü" diye konuştu.
Öte yandan Kadıibrahim ve Keklikpınar mahallelerinde günlük 4 adet okul servisinin de aynı sıkıntılar ile karşılaştığını kaydeden Katı, "Muhtarlarımızın adı muhtar, daireye gitmeye bir şey söylemeye çekiniyorlar. Ben kendim muhtarıma birçok defa söylediğim halde gönderemedim. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sesimizi duyan olursa bizde ülkesini seven bir vatandaş olduğumuzu hatırlayacağız. Allah devletini ve milletini bilenlere görev nasip etsin" şeklinde konuştu.
(HE-BRN-Y)

11.01.2017 13:27:26 TSI
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